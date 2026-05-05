4ο Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού και Εμπειριών “260 kmemories Festival”: Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου στο Ενετικό Λιμάνι

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει και φέτος για 4η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού & Εμπειριών “260KMemories Festival”, το τριήμερο 8-10 Μαΐου 2026, στην Πλατεία Κατεχάκη, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, από τις 18.00 έως τις 23.00.

Στόχος του Φεστιβάλ, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, που παραχωρήθηκε σήμερα, Τρίτη 05/05/2026, στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου Χανίων, είναι η ανάδειξη της δυναμικής των ενεργειών, που γίνονται από φορείς και ιδιώτες στην Κρήτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε οι επισκέπτες αλλά και οι ντόπιοι να έχουν πληθώρα εμπειριών και εναλλακτικών δράσεων.

Ειδικότερα, φέτος θα συμμετέχουν περισσότεροι από εξήντα επαγγελματίες, φορείς και συλλογικότητες, ενώ θα υπάρχει ειδική θεματική ενότητα αφιερωμένη στην κρητική γαστρονομία. Στη «Ζώνη Κρητικής Γαστρονομίας» το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γευτεί δωρεάν κρητικές γεύσεις από τη Μινωική Εποχή έως σήμερα.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, κατά την τοποθέτησή του έκανε λόγο για έναν νέο θεσμό, που εδραιώνεται στα Χανιά, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος καταφέρνει και διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή των ανθρώπων, των μικρών επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων, που αναδεικνύουν την πραγματική Κρήτη.

«Εξήντα επτά εκθέτες στον τομέα του τουρισμού έρχονται και προσφέρουν ο καθένας στο δικό του κομμάτι τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, που αναδεικνύουν τον πλούτο της Κρήτης, δίνοντας τη διαφορετική εκδοχή του τουρισμού, που θέλουμε να έχουμε, ενός τουρισμού βιώσιμου, ο οποίος μπορεί να δείξει και την άλλη πλευρά της Κρήτης, μακριά από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, το οποίο ολοένα και δυναμώνει»,

τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σημανδηράκης, επισημαίνοντας ότι σημασία έχει να δώσουμε μία ώθηση σε όλο το κομμάτι του τουρισμού. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Χανίων απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής σε όλο τον κόσμο να γνωρίσει την εναλλακτική Κρήτη και να δει τον τρόπο «με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε βιώσιμα στο μέλλον», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, παρουσίασε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει:

 Έκθεση προϊόντων & υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού

 On stage events & workshops γαστρονομίας για μικρούς και μεγάλους

 Διαγωνισμούς κρασιού/γαστρονομίας

 Γευσιγνωσία παραδοσιακής και σύγχρονης κρητικής κουζίνας

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος έκανε αναφορά στην έμφαση, που θα δοθεί φέτος στη γαστρονομία, καθώς η Περιφέρεια Κρήτης είναι γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ο κ. Ψαρουδάκης ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και κάλεσε όλο τον κόσμο να συμμετέχει στο τριήμερο, να δικτυωθεί και να πάρει την πληροφορία, ώστε να αντιληφθεί πόσα πλεονεκτήματα έχει η Κρήτη.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, όπως γνωστοποίησε ο Ειδικός Συνεργάτης του Δήμου Χανίων σε θέματα Τουρισμού, Μανώλης Ντουκάκης, θα επαναληφθεί για δεύτερη φορά ο διαγωνισμός τοπικού σπιτικού οίνου. «Καλούμε παραγωγούς, που φτιάχνουν στο σπίτι τους κρασί, έως την Πέμπτη 07/05 να παραδώσουν τα δείγματα στο Γραφείο Τουρισμού, ώστε στη συνέχεια η ομάδα sommelier να τα αξιολογήσει και να τα βαθμολογήσει. Η διαγωνιστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 10/05, στις 18.00, με την παρουσίαση των βραβείων», επεσήμανε ο κ. Ντουκάκης.

Ο Πρόεδρος Τυροκόμων Ν. Χανίων και Περιφερειακός Σύμβουλος, Σπύρος Μπαλαντίνος,

ανέφερε ότι οι τυροκόμοι θα παρουσιάσουν στη γαστρονομική ζώνη τα κρητικά τυριά, προωθώντας τα τόσο στους επισκέπτες όσο και στους ντόπιους καταναλωτές. «Είναι σημαντικό η δράση να έχει κατεύθυνση προς τη γαστρονομία, καθώς η Κρήτης ως γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2026 μπορεί να αναδείξει τον τόπο μας και να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τουρισμό», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ. Μπαλαντίνος, συγχαίροντας τον Δήμο Χανίων για τη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ

18:00 ΕΝΑΡΞΗ 4ου 260Kmemories FESTIVAL

18:30 – 23:00 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

20:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΝΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ & ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΑΣΟΥΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ

12:00 – 23:00 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

12:00 – 18:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

18:00 – 22:30 ΖΩΝΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

18:00 – 22:30 ON STAGE GASTRONOMY EVENTS

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ

12:00 – 23:00 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

12:00 – 18:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

18:00 – 22:30 ΖΩΝΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

18:00 – 22:30 ON STAGE GASTRONOMY EVENTS

23:00 ΛΗΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ