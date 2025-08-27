ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΥΓΕΙΑ

Χωρίς κρεβάτια η Κρήτη για τους ψυχικά ασθενείς

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι υγεινομικοί της Κρήτης μιλούν για την δραματική κατάσταση στις δομές ψυχικής υγείας στην Κρήτη.

Ο Βασίλης Κούδας, ψυχίατρος, διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Φλυτζανής, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου και ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, περιγράφουν με δηλώσεις τους στο patris.gr την δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δομές ψυχικής υγείας στην Κρήτη.

Σχετικά με τις κλίνες ο Δημήτρης Βρύσαλης πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, τόνισε ότι είναι υπερπλήρης και η ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ αλλά και αυτή του Ρεθύμνου.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο, καθώς δεν υπάρχουν εξωνοσοκομειακές δομές ιδιαίτερα στο Ηράκλειο.

Την ίδια στιγμή, όπως είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό, όλη η Κρήτη διαθέτει μόλις έναν παιδοψυχίατρο.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Εικόνες σοκ από τον Αποσελέμη: Το Σφεντύλι έτοιμο… να κατοικηθεί ξανά
Πλημμύρισε από κόσμο και Κρητικές μελωδίες η Αγυιά στην 3η Γιορτή Τοποδιατροφής & Κυκλικής Οικονομίας (pics, vid)
