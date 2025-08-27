Πλημμύρισε από κόσμο και Κρητικές μελωδίες η Αγυιά στην 3η Γιορτή Τοποδιατροφής & Κυκλικής Οικονομίας (pics, vid)

Η Αγυιά πλημμύρισε από κόσμο, μουσική και αρώματα στο πλαίσιο της 3ης Γιορτής Τοποδιατροφής & Κυκλικής Οικονομίας. Η εκδήλωση, που συνδυάζει παράδοση, κρητική γαστρονομία και βιωσιμότητα, παρουσιάζει αυθεντικές συνταγές και τοπικά εδέσματα, αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό πλούτο του Μυλοποτάμου.
Η Αγυιά έχει πλημμυρίσει από κόσμο και κρητικές μελωδίες το απόγευμα της Τετάρτης 27 Αυγούστου, στο πλαίσιο της 3ης Γιορτής Τοποδιατροφής & Κυκλικής Οικονομίας, που διοργανώνει ο Δήμος Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγυιάς “Ο Διοματάς” και έχει ήδη εξελιχθεί σε θεσμό που συνδυάζει τη μαγειρική τέχνη με την παράδοση και τη βιωσιμότητα.
Από νωρίς το απόγευμα, οι δρόμοι της Αγυιάς γέμισαν μουσική, χρώματα και αρώματα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 19:00 με μια εντυπωσιακή καντάδα, που ακολούθησε τη διαδρομή από τον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας έως την πλατεία του Πολιτιστικού Συλλόγου, συνοδεία των Φώτη Κονταράτου (λύρα), Αιμίλιου Βολανάκη (λαούτο), Τάσου Κλάδου και Βασίλη Κρυοβρυσανάκη, με τη συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου “Χοροκρήτες”.
Στις 20:30 έλαβαν χώρα οι επίσημοι χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου Γεώργιο Κλάδο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγυιάς και τον Γενικό Διευθυντή της ΠΛΟΗΓΟΣ Γιώργο Ζερβό, δίνοντας το στίγμα της διοργάνωσης που έχει στόχο να αναδείξει τον γαστρονομικό πλούτο του Μυλοποτάμου και να ενισχύσει την τοπική πολιτιστική ταυτότητα.
Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η παρουσίαση παραδοσιακών συνταγών και τοπικών εδεσμάτων από πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς του Μυλοποτάμου αλλά και γειτονικών περιοχών. Συμμετέχουν μεταξύ άλλων: Αγγελιανά, Άγιος Μάμας, Αγρίδια, Αγυιά, Αξός, Απλαδιανά, Αχλαδέ, Γαράζο, Δαφνέδες, Εξαντής, Επισκοπή Δήμου Χερσονήσου, Θεοδώρα, ΚΑΠΗ Δήμου Μυλοποτάμου, Κεραμωτά, Κρυονέρι, Λιβάδια, Μελιδόνι, Μουρτζανά, Πάνορμο, Πέραμα, Ρούμελη, Σκεπαστή.
Η 3η Γιορτή Τοποδιατροφής & Κυκλικής Οικονομίας αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση για γνωριμία με την κρητική κουζίνα, την παράδοση και τη βιωσιμότητα, αναδεικνύοντας τη σχέση της τοπικής γαστρονομίας με τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή.
