Ηράκλειο:Επιταχύνεται ο σχεδιασμός του αναβαθμισμένου λιμένα Χερσονήσου Αρχίζουν οι γεωερευνητικές εργασίες

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα νέα λιμενικά έργα στο Λιμένα Χερσονήσου, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να αρχίσει η υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γεωερευνητικών εργασιών για τον νέο προσήνεμο μόλο.

Οι δώδεκα γεωτρήσεις που θα πραγματοποιηθούν – έντεκα στο θαλάσσιο πεδίο των νέων παρεμβάσεων και μία στη χερσαία ζώνη – αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο για τον λειτουργικό και γεωμετρικό σχεδιασμό, αλλά και για τον κατασκευαστικό σχεδιασμό που θα ακολουθήσει, σηματοδοτώντας την είσοδο του έργου σε μια κρίσιμη φάση ωρίμανσης.

Το έργο, περιλαμβάνει την κατασκευή νέου και σύγχρονου προσήνεμου μόλου με ενισχυμένο πρίσμα προστασίας και τη διαμόρφωση διευρυμένης λιμενολεκάνης, ικανής να εξυπηρετήσει τουλάχιστον 120 θέσεις ελλιμενισμού, με δυνατότητα υποδοχής και Mega Yachts.

Στο έργο προβλέπεται παράλληλα η επέκταση της χερσαίας λιμενικής ζώνης κατά περίπου 10.000 τ.μ., όπου θα αναπτυχθούν σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις διοίκησης, εξυπηρέτησης χρηστών, εμπορικών και ψυχαγωγικών λειτουργιών, καθώς και οργανωμένοι χώροι στάθμευσης.

Στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης εντάσσονται ακόμα νέες υποδομές ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, χώροι ναυπηγοεπισκευής, μονάδες παραλαβής και διαχείρισης καταλοίπων, σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου ρωμαϊκού μόλου, με απόλυτο σεβασμό στο μνημείο και στη γεωμορφολογία της περιοχής, ώστε το νέο λιμάνι να συνδυάζει λειτουργικότητα, αισθητική και ιστορική ταυτότητα.

Η μελέτη, η οποία υπεγράφη στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος II», εξελίσσεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, επιβεβαιώνοντας ότι ο Δήμος Χερσονήσου προχωρά με συνέπεια σε ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα της περιοχής.

Η εξέλιξη του έργου, σε συνδυασμό με την ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης που βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης, διαμορφώνει μια νέα εποχή για τον Λιμένα Χερσονήσου. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει την τοπική οικονομία, αναβαθμίζει την εμπειρία κατοίκων και επισκεπτών και δημιουργεί έναν σύγχρονο, πρότυπο λιμένα υψηλών προδιαγραφών.

«Αμέσως μετά την ωρίμανση του έργου, θα προχωρήσουμε συντεταγμένα στην ένταξή του σε χρηματοδοτικό εργαλείο που θα επιτρέψει την άμεση εκτέλεσή του» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Πρόκειται για μια στρατηγική παρέμβαση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον λιμένα Χερσονήσου και δημιουργεί νέες δυνατότητες, όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, η οποία μπαίνει επίσης σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και προόδου, μέσω των έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη».