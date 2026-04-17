Ηράκλειο:Προχωρούν οι εργασίες ανάπλασης της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου, που αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή. Με στόχο τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας της παραλιακής οδού Αγίας Παρασκευής, οι παρεμβάσεις υλοποιούνται τμηματικά, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία κατοίκων, επισκεπτών και επιχειρηματιών.

Ήδη, μετά την αναγκαία ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ανασκαφών, ολοκληρώνονται το αμέσως επόμενο διάστημα οι εργασίες στο τμήμα από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου έως και πριν το κτίριο του New York.

Αναφέρεται ότι, οι ανασκαφικές διερευνήσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο και υποχρεωτικό στάδιο πριν από κάθε τεχνική παρέμβαση, ανέδειξαν σημαντικά αρχαιολογικά στοιχεία. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της μελέτης εφαρμογής.

Με συντονισμένες ενέργειες από τον Δήμαρχο Χερσονήσου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η απόφαση ελήφθη από τους Επιβλέποντες του Έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τονίζεται ότι η έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων υπήρξε κρίσιμη, επιτρέποντας στο έργο να προχωρήσει με ασφάλεια, νομιμότητα και τεχνική πληρότητα.

Παρά τον υψηλό βαθμό δυσκολίας, λόγω της εκτέλεσης μεγάλου μέρους των εργασιών στη θαλάσσια ζώνη, της αρχαιολογικής σημασίας της περιοχής και της αυξημένης επισκεψιμότητας, η συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, των κατοίκων και των επαγγελματιών έχει συμβάλει καθοριστικά στην απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Κύριο μέλημα του Δήμου Χερσονήσου παραμένει η ελαχιστοποίηση της όχλησης. Για τον σκοπό αυτό υλοποιούνται παρεμβάσεις προσωρινής αισθητικής αποκατάστασης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και κατάλληλη περίφραξη, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση και η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων.

«Όπως έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη, η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Βρισκόμαστε στο πεδίο καθημερινά, συνεργαζόμαστε και καταφέρνουμε να υπερβαίνουμε τις δυσκολίες και να δίνουμε απαντήσεις σε κρίσιμα θέματα και δεδομένα που αλλάζουν συνεχώς. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι η αμέριστη υποστήριξη των κατοίκων και των επιχειρηματιών της περιοχής συμβάλλει καθοριστικά ώστε να προχωράμε σταθερά και μεθοδικά προς την ολοκλήρωσή του».