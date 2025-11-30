Χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα: Ο «μαγνήτης» που εκτοξεύει την κίνηση των χειμερινών προορισμών

Τα χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα εξελίσσονται σε πόλος έλξης για τους χειμερινούς προορισμούς

Τα θεματικά πάρκα φαίνεται πως εξελίσσονται σε καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης κατά την εορταστική περίοδο, προσφέροντας στους χειμερινούς προορισμούς ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από τη Δράμα μέχρι τα Τρίκαλα, οι ξενοδόχοι μιλούν για πληρότητες που αγγίζουν το 90% τα Σαββατοκύριακα, τονίζοντας ότι τα χριστουγεννιάτικα πάρκα δεν λειτουργούν μόνο ως εορταστικά στολίδια, αλλά ως πραγματικά αναπτυξιακά εργαλεία.

Τρίκαλα – Ο Μύλος που άλλαξε τον χάρτη του χειμερινού τουρισμού

Στα Τρίκαλα, ο Μύλος των Ξωτικών έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες χριστουγεννιάτικες δράσεις στην Ελλάδα. Ο Μύλος ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 21 Νοεμβρίου 2025 και θα σταματήσει «να γυρίζει» στις 6 Ιανουαρίου 2026. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τρικάλων, κ. Κωνσταντίνος Παπαπούλιος, τονίζει ότι το διάσημο θεματικό πάρκο έχει αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για ολόκληρο τον νομό.

«Λόγω του Μύλου έχουμε αυξημένες κρατήσεις σε όλη την περιοχή. Τα Σαββατοκύριακα φτάνουμε στο 90%, ενώ τις καθημερινές κινούμαστε στο 40%», επισημαίνει.

Η βελτίωση των υποδομών – όπως ο νέος οδικός άξονας που μειώνει τη διαδρομή σε μόλις τρεις ώρες από την Αθήνα – έχει λειτουργήσει καταλυτικά. Παράλληλα, οι επισκέπτες δεν περιορίζονται στην πόλη: «Οι ταξιδιώτες κάνουν έναν πλήρη κύκλο στην περιοχή – από τα Μετέωρα και τον Ορφέα έως τα ορεινά χωριά και φυσικά το χιονοδρομικό», αναφέρει.

Σε ό,τι αφορά το προφίλ των επισκεπτών, η πλειονότητα παραμένει ελληνική, όμως καταγράφονται και αφίξεις από Ευρωπαίους και τουρίστες από τις πρώην ανατολικές χώρες, όπως Ρουμανία και Βουλγαρία. Ιδιαίτερη παρουσία έχουν οι Κορεάτες, οι οποίοι δείχνουν ισχυρό ενδιαφέρον για τον χειμερινό τουρισμό και τα Μετέωρα.

Παρά τον θετικό αντίκτυπο, οι ξενοδόχοι εξακολουθούν να κάνουν λόγο για τον «βραχνά» των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι οποίες λειτουργούν κυρίως τις γιορτές, χωρίς σταθερή συνεισφορά στην τοπική οικονομία.

Ονειρούπολη Δράμας: Πρώτη «εκκίνηση» στη Βόρεια Ελλάδα

Η Ονειρούπολη στη Δράμα ανοίγει στις 4 Δεκεμβρίου, με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται στις 5 Δεκεμβρίου, και κλείνει τις πόρτες της στις 6 Ιανουαρίου 2026. Αναμένεται, για ακόμη μία χρονιά, να αποτελέσει πόλο έλξης για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Η Ονειρούπολη αυξάνει θεαματικά τις επισκέψεις από Βούλγαρους και Τούρκους, ενώ ενισχύει σημαντικά και τον εγχώριο τουρισμό», αναφέρει ο Άγγελος Καλλίας, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και Γενικός Γραμματέας της ΠΟΞ.

Όπως εξηγεί, τα θεματικά πάρκα εμπλουτίζουν το προϊόν του προορισμού, δημιουργώντας λόγους επίσκεψης πέρα από την παραδοσιακή εποχικότητα, ενώ συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. «Αποτελούν ένα πραγματικά ελκυστικό προϊόν, που λειτουργεί συμπληρωματικά με ό,τι άλλο έχει να προσφέρει ένας τόπος», σημειώνει.

Τα θεματικά πάρκα ως μοχλός ανάπτυξης

Η επιτυχία της Ονειρούπολης και του Μύλου των Ξωτικών επιβεβαιώνει ότι τα θεματικά πάρκα μπορούν να λειτουργήσουν ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης των χειμερινών προορισμών. Προσφέρουν εμπειρίες για όλες τις ηλικίες, ενισχύουν τη συνολική ελκυστικότητα μιας περιοχής και οδηγούν σε αύξηση των πληροτήτων, των δαπανών και της παραμονής των ταξιδιωτών.

Για τις τοπικές κοινωνίες, οι γιορτές δεν είναι πλέον απλώς μια περίοδος κατανάλωσης, αλλά μια ευκαιρία για ουσιαστική ενίσχυση της οικονομίας και προβολή της πολιτιστικής και φυσικής τους ταυτότητας.

Άλλα θεματικά πάρκα

Βλέποντας την επιτυχία του Μύλου στα Τρίκαλα, αλλά και της Ονειρούπολης στη Δράμα, πολλές πόλεις άρχισαν να αναπτύσσουν θεματικά πάρκα για τις γιορτινές ημέρες. Ενδεικτικά, η Καστοριά ξεκίνησε πέρυσι και συνεχίζει φέτος τη «Μαγική Λιμνοπολιτεία».

Από τις 8 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 8 Ιανουαρίου 2026, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Καστοριάς μεταμορφώνεται στη «Μαγική Λιμνοπολιτεία» με θέμα «Το Πολικό Εργαστήρι» — ένα χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο γεμάτο φαντασία, δράση και εορταστικό πνεύμα. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.

Στο Βόλο, η «Ζαχαροχώρα», το θεματικό πάρκο του Δήμου, «ντύνεται» φέτος ροζ σαν ζαχαρωτό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παραμύθι. Το πάρκο εγκαινιάζεται επίσημα στις 2 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 7 Ιανουαρίου.

Η Παραμυθοχώρα στα Λουτρά Πόζαρ είναι ένα ακόμη θεματικό πάρκο, το οποίο θα λειτουργήσει από 1 Δεκεμβρίου 2025 έως και 7 Ιανουαρίου 2026. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθούν ο «Αστερόκοσμος» στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, το Christmas Factory στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα που δημιουργούν τα δικά τους θεματικά πάρκα.