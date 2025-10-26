Χρόνια Πολλά Δημήτρη και Δήμητρα

Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Δημητρίου του Μυροβλύτου, Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου, Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος και Αγίου Λούππου.

Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Μίμης, Τζίμης,

Μήτσος, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Ντέμης, Ντίμης,

Δήμητρα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρία, Ντίμι, Ντέμη

Δήμος

Γλύκων, Γλυκός

Λέπτινος, Λεπτίνα

Λούππος, Λούππης

Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα

Άγιος Δημήτριος

Η μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη, ή αλλιώς Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης, τιμάται κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου.

Μαρτύρησε πιθανόν το 306μ.Χ. στη Θεσσαλονίκη αλλά η λατρεία του μεγάλωσε στους βυζαντινούς χρόνους, όταν και αναγνωρίστηκε ως πολιούχος και προστάτης της Θεσσαλονίκης.

Ο Άγιος Δημήτριος καταγόταν από μια ρωμαϊκή επαρχία της Μακεδονίας και προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Λόγω της καταγωγής του, αλλά και των ικανοτήτων του και των αρετών του, προάχθηκε γρήγορα σε υψηλόβαθμη στρατιωτική θέση υπό τη διοίκηση του αυτοκράτορα Γαλέριου Μαξιμιανού.

Παρά την υψηλόβαθμη θέση που κατείχε σε μια ειδωλολατρική αυτοκρατορία, παρέμεινε αμετακίνητος στην πίστη του και στο έργο του προς το Θεό. Μάλιστα ενθάρρυνε πολλούς χριστιανούς να υπομείνουν τους διωγμούς και μετέστρεψε πολλούς ειδωλολάτρες σε χριστιανούς.

Οι ειδωλολάτρες αξιωματούχοι που τον ζήλευαν για τις επιτυχίες του, τον κατηγόρησαν για την χριστιανική του δράση και ο αυτοκράτορας διέταξε την άμεση φυλάκισή του. Κατά την παραμονή του στην φυλακή τον επισκέφτηκε ένας νεαρός χριστιανός, ο Νέστορας, και του ζήτησε την ευχή του πριν συμμετάσχει σε μονομαχία με το γίγαντα Λυαίο, πρωταθλητή των ειδωλολατρών.

Ο Άγιος Δημήτριος του έδωσε την ευχή του και ο Νέστορας κατάφερε το απίθανο, να νικήσει τον αντίπαλό του. Όταν ο αυτοκράτορας έμαθε ότι ο Άγιος Δημήτριος συνέβαλε στη νίκη του Νέστορα διέταξε το θάνατο τους. Οι χριστιανοί τους έθαψαν μαζί στο μέρος όπου ήταν φυλακισμένος.

Τον 7ο αιώνα ο τάφος του μεταβλήθηκε θαυμαστά σε φρέαρ που ανάβλυζε μύρο και γι’ αυτό ονομάστηκε και μυροβλύτης. Τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στο Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.