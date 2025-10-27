ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Νέστορος μάρτυρος.

Γιορτή σήμερα – Άγιος Νέστωρ
Ο Άγιος Νέστορας

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία
Άγιος Νέστωρ
Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Νέστορας ήταν πολύ νέος στην ηλικία, ωραίος στην όψη και γνώριμος του Αγίου και ενδόξου Δημητρίου.

Ο Νέστορας, λοιπόν, βλέποντας ότι ο αυτοκράτωρ Διοκλητιανός χαιρόταν για τις νίκες κάποιου σωματώδους βαρβάρου, ονομαζόμενου Λυαίου, μίσησε την υπερηφάνεια του. Βλέποντας όμως και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου, πήρε θάρρος.

Πήγε λοιπόν στη φυλακή, όπου ήταν κλεισμένος ο Μεγαλομάρτυρας, και έπεσε στα πόδια του.

Δούλε του Θεού Δημήτριε, είπε, εγώ είμαι πρόθυμος να μονομαχήσω με το Λυαίο, γι’ αυτό προσευχήσου για μένα στο όνομα του Χριστού. Ο Άγιος, αφού τον σφράγισε με το σημείο του τιμίου Σταυρού, του είπε ότι και τον Λυαίο θα νικήσει και για το Χριστό θα μαρτυρήσει. Τότε, λοιπόν, ο Νέστορας μπήκε στο στάδιο χωρίς φόβο και ανεφώνησε: «Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοί». Και αφού πολέμησε με τον Λυαίο, του κατάφερε δυνατό χτύπημα με το μαχαίρι του στην καρδιά και τον θανάτωσε.

Εξοργισμένος τότε ο Διοκλητιανός, διέταξε και σκότωσαν με λόγχη το Νέστορα, αλλά και το Δημήτριο. Έτσι, μ’ αυτή του την ενέργεια ο Νέστορας δίδαξε ότι σε κάθε ανθρώπινη πρόκληση πρέπει να αναφωνούμε: «Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;» (Ψαλμός νε’ 5). Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δε θα φοβηθώ. Τι θα μου κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος;

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Ἀθλητὴς εὐσεβείας ἀκαταγώνιστος, ὡς κοινωνὸς καὶ συνήθης τοῦ Δημητρίου ὀφθεῖς, ἠγωνίσω ἀνδρικῶς Νέστωρ μακάριε, τὴ θεϊκὴ γὰρ ἀρωγή, τὸν Λυαῖον καθελῶν, ὡς ἄμωμον ἱερεῖον, σφαγιασθεὶς προσηνέχθης, τῷ Ἀθλοθέτῃ καὶ Θεῶ ἠμῶν.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χρόνια Πολλά Δημήτρη και Δήμητρα

0
Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου,...

Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε...

0
Σήμερα, Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...

Χρόνια Πολλά Δημήτρη και Δήμητρα

0
Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου,...

Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε...

0
Σήμερα, Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χρόνια Πολλά Δημήτρη και Δήμητρα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λασίθι:Πρώτη νίκη για τον Άγιο Νικόλαο Europlan στο Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με εξαιρετική εμφάνιση και απόλυτη συγκέντρωση σε όλη τη...

Τραγωδία στα Χανιά: Με τρεις σφαίρες στην καρδιά η δολοφονία του 51χρονου – Φόβοι για βεντέτα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι αστυνομικοί γνωρίζουν τα στοιχεία του δράστη και τον...

Στην… κατάψυξη τα όρια συνταξιοδότησης έως το 2030

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι 5 λόγοι που θα διατηρήσουν σταθερά και το...

Ηγουμενίτσα: Το λιμενικό διέσωσε 50χρονο από σκάφος που βυθιζόταν – Είχε μαζί του 135 κιλά κάνναβης

ΠΚ team ΠΚ team -
Δύτες βρήκαν τις συσκευασίες ναρκωτικών στο βυθισμένο σκάφος –...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST