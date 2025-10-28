ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Οκτωβρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τι γιορτάζει σήμερα η εκκλησία μας

Σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου ανήμερα της εθνικής επετείου γιορτάζουν οι:

Νεφέλη.
Βήλη, Βίλια.
Ευνίκη, Ευνίκα.

Ανάξαρχος, Αναξιμένης, Δημάρατος, Δημοκλής, Δημόκλεια, Δημοσθένης, Δημοσθενία, Επαμεινώνδας, Ετεοκλής, Ηρακλής, Ηφαιστίων, Ήφαιστος, Θεόφραστος, Θησεύς, Θησέας, Ισοκράτης, Μιλτιάδης, Μνήσαρχος, Όμηρος, Παρμενίων, Πελοπίδας, Περικλής, Περίκλεια, Πίνδαρος, Πολύβιος, Πολυβία, Πολύνικος, Πολυνίκη, Προμηθέας, Σοφοκλής, Σοφόκλεια, Φιλοποίμην, Φωκίων, Χρόνιος, Χρονία.

Αγία Σκέπη
Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ εορτάζει την 1η Οκτωβρίου, όπως γράφει το saint.gr. Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως, την έχει μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, όπου η Ελλάδα γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της διασώσεως και απελευθερώσεως της από τον ιταλογερμανικό ζυγό.

Την Ακολουθία που ψάλλεται αυτή την ημέρα την έγραψε ο Αγιορείτης Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 21 Οκτωβρίου 1952 μ.Χ. όπου και αποφασίστηκε ο συνεορτασμός της εορτής της Αγίας Σκέπης και της Εθνικής επετείου του «ΟΧΙ» (Συνοδικές Εγκύκλιοι, Τόμος Β’, Αθήνα 1956, σελ. 649).

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτολόγιο 27 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Χρόνια Πολλά Δημήτρη και Δήμητρα

0
Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου,...

Εορτολόγιο 27 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Χρόνια Πολλά Δημήτρη και Δήμητρα

0
Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 27 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η αστυνομία εντόπισε το όπλο του δράστη σε μακρινή...

28η Οκτωβρίου 1940: Tι γιορτάζουμε την σημερινή ημέρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
28η Οκτωβρίου 1940: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την...

Χρόνια Πολλά Ελλάδα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μέρα τιμής,μνήμης,σεβασμού και ευγνωμοσύνης για τους ήρωες του 1940 που...

Το Ρέθυμνο σήμερα γιορτάζει την 28η οκτωβρίου αλλά και τους Τέσσερις Ματρυρες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ποιοι ήταν οι 4 Κρητικοί βρακοφόροι Άγιοι Μάρτυρες ΗΕκκλησία γιορτάζει...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST