Χρυσή Αυγή: Οριστικά εγκληματική οργάνωση με απόφαση και του Εφετείου

Ομόφωνα ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι όπως και πρωτοδίκως

Την ιστορική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας επικύρωσε πριν λίγο το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας κρίνοντας ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

Οι δικαστές μετά από πολυετή διαδικασία κήρυξαν ενόχους τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, κατά περίπτωση για ένταξη συμμετοχή και Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα ,οι δικαστές ακολουθώντας την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας Κυριακής Στεφανάτου έκριναν ενόχους και τους 42 κατηγορουμένους όπως και πρωτόδικα εκτός από την εγκληματική οργάνωση,επίσης κατά περίπτωση για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων αλιεργατων.

Η τελεσίδικη αυτή απόφαση ανακοινώθηκε μέσα σ’ μια αίθουσα γεμάτη από κόσμο ενώ είχε συγκεντρωθεί κόσμος από νωρίς έξω από το Εφετείο της Αθήνας ,όπου είχαν ληφθεί ενόψει της έκδοσης της απόφασης αυξημένα μέτρα ασφαλείας Ενδεικτικά μόνο κατά μήκος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είχαν παραταχθεί τουλάχιστον δέκα κλούβες της Αστυνομίας.

Η Μάγδα Φύσσα ,η οικογένεια και οι φίλοι του δολοφονημένου Παύλου ήταν στο δικαστήριο από το πρωί την απόφαση της δικαιοσύνης . Η Μάγδα Φύσσα έφτασε κρατώντας στα χέρια της ένα κόκκινο τριαντάφυλλο υπό τους ήχους των τραγουδιών της γιου της Παύλου.

Επίσης στο δικαστήριο ήταν παρόντες ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου και ο αδερφός του Ζακ Κωστόπουλου.

Aντίθετα από τους κατηγορουμένους πρώην βουλευτές ήταν παρόντες ο Ιωάννης Λαγός ο οποίος είναι κρατούμενος και ο Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος αυτό το διάστημα είναι εκτός φυλακής λόγω των αδειών που λαμβάνει.