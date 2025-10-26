«Χτίζοντας το μέλλον μιας καινοτόμου κοινότητας για μια βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στην Κρήτη»

Εργαστήριο της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Interreg ADRION INNOVABLUE

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο με τίτλο «Χτίζοντας το μέλλον μιας καινοτόμου κοινότητας για μια βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία», σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης κι έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Interreg ADRION INNOVABLUE που συντονίζει η Αλίκη Καρούσου, Προϊσταμένη Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμούς ο Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας Κρήτης και ακολούθησε ο Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Γαλάζιας Ανάπτυξης ως μοχλού καινοτομίας και βιωσιμότητας.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Ελένη Χατζηγιάννη, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EISMEA), η οποία ανέπτυξε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας στην ενίσχυση της καινοτομίας στη θαλάσσια οικονομία.

Η εκδήλωση έγινε με τη συμμετοχή ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συνεργατών του έργου, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Στην πρώτη συνεδρία, ο Παντελής Καθάριος, Διευθυντής Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ, παρουσίασε τις καινοτόμες προσεγγίσεις της ομάδας του για την ανάπτυξη εξατομικευμένων εμβολίων για τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια.

Ο Μανώλης Μανδαλάκης, κύριος ερευνητής του ίδιου Ινστιτούτου, παρουσίασε νέες βιοτεχνολογικές εφαρμογές για την αξιοποίηση και αξιολόγηση τοξικότητας του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus).

Στη συνέχεια, ο Καθηγητής Δημήτρης Πλεξουσάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΙΤΕ) παρουσίασε το Digital Innovation Hub for Smart Health και το έργο PHAROS AI, ενώ η Κατερίνα Ρουσάκη, Προϊσταμένη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικής Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης, ανέλυσε τις δράσεις του Παρατηρητηρίου σε συνδυασμό με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete).

Οι Δρ. Νίκος Καμπάνης και Νάσος Αργυρίου από το ΙΤΕ παρουσίασαν εφαρμογές ψηφιακών διδύμων και τεχνικών τηλεπισκόπησης για τη χαρτογράφηση και πρόγνωση θαλάσσιων περιοχών, ενώ ακολούθησε πρακτική επίδειξη πεδίου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίδειξη στο πεδίο στην προβλήτα του Λιμένα Ηρακλείου, από τους Νίκο Καμπάνη και Γεώργιο Αλεξανδράκη από το Εργαστήριο Παράκτιας Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) οι οποίοι παρουσίασαν το Coastal Crete Digital Twin, ένα πρωτοποριακό σύστημα ψηφιακής αναπαράστασης της Κρητικής Θάλασσας.

Μέσω του κινητού θαλάσσιου εργαστηρίου (moLab του Εθνικού Ερευνητικού Υποδομής E-RIHS), πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και επιδείξεις εξοπλισμού σε πραγματικές συνθήκες, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες παρακολούθησης παράκτιων περιοχών για την υποστήριξη βιώσιμων δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας.

Το Workshop ανέδειξε τη δυνατότητα της Κρήτης να υποστηρίξει ένα κόμβο καινοτομίας στη Γαλάζια Οικονομία, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ έρευνας, επιχειρηματικότητας και δημόσιας διοίκησης για μια βιώσιμη θαλάσσια ανάπτυξη.

Η διήμερη συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις από τους Ευρωπαίους εταίρους, κατά τη συνάντηση που έγινε στις 24 Οκτωβρίου στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, όπου συζητήθηκαν επόμενες δράσεις και ενέργειες του προγράμματος ADRION INNOVABLUE.