Κρήτη: Επίθεση από κουκουλοφόρους με αυγά και αντικείμενα κατά του Μάκη Βορίδη και της οικογένειας του, σε εστιατόριο – Βορίδης: «Δεν με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Περιπετειώδη κατάληξη είχε η βραδινή έξοδος για τον Μάκη Βορίδη και την οικογένειά του στην Κρήτη.

Ο πρώην υπουργός ενώ δειπνούσε με την παρέα του στο Ηράκλειο Κρήτης μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες, έξω από το μαγαζί και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Οι ταραξίες προκάλεσαν υλικές ζημιές στο εστιατόριο.

Βορίδης: Δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

«Δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους» ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός: «Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.

Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή.

Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», είπε.https://www.ertnews.gr/

Η Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη...

0
Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Οκτώβριος ολοκληρώνεται με...

Εκδήλωση για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων...

0
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στην...

Η Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη...

0
Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Οκτώβριος ολοκληρώνεται με...

Εκδήλωση για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων...

0
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στην...
