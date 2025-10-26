Εκδήλωση για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον της Κρήτης

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, η εκδήλωση ολοκλήρωσης του «Καινοτόμου – Πιλοτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης στη Διαχείριση Κινδύνων & Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον στην Περιφέρεια Κρήτης» υπό το συντονισμό της Εντεταλμένης Συμβούλου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένης Μαράκη-Μπελαδάκη.

Η δράση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Τομέα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ενέταξε πιλοτικά 40 σχολικά συγκροτήματα και επιμόρφωσε 165 στελέχη της εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών κινδύνων.

Κεντρικοί ομιλητές της βραδιάς ήταν ο Δρ. Ευθύμης Λέκκας, Ομότιμος Καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), καθώς και η Δρ. Αικατερίνη Π. Παυλάκη, Γεωλόγος, Διδάκτωρ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου, Εμμανουήλ Χαιρέτης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, Γεώργιος Καρτσάκης, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Κρήτης,

Εμμανουήλ Παραβολιδάκης, ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, Μαρίνος Κριτσωτάκης και ο Προϊστάμενος στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Κωνσταντίνος Φλουρής.

Από τον χώρο της Εκπαίδευσης το παρόν έδωσαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Αντώνιος Φουντουλάκης.

Την Πολιτική Προστασία και την Ασφάλεια εκπροσωπώντας τις υπηρεσίες τους, συμμετείχαν ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης, Αρχιπύραρχος Μιχάλης Σεληνιωτάκης, ο Διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου, Στέλιος Καρακούδης, και, εκπροσωπώντας την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, ο Νικόλαος Βερβελάκης.

Αναφερόμενη στην Εκδήλωση και στην εν γένη Δράση η Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη δήλωσε: «Η Περιφέρεια Κρήτης εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχή ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος και δεσμεύεται για την περαιτέρω ενίσχυση και θεσμοθέτηση τέτοιων δράσεων που θωρακίζουν το ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον.

Διότι, ας είμαστε ειλικρινείς, το ύψιστο μέλημα κάθε γονέα, κάθε εκπαιδευτικού και κάθε υπεύθυνου διοικητικού στελέχους συμπυκνώνεται σε μία και μόνο επιταγή: να επιστρέψει το παιδί σπίτι ασφαλές. Η ακεραιότητα, η ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών μας, αποτελούν την απόλυτη προϋπόθεση για κάθε γνωστική διαδικασία και πνευματική ανάπτυξη.

Πάνω από τη γνώση, πάνω από τις δεξιότητες, βρίσκεται η ασφάλεια. Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να επενδύει στη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε να μειωθούν οι κάθε είδους επιπτώσεις από κινδύνους και κρίσεις, όχι μόνο στο ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα».