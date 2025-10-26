Η Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Οκτώβριος ολοκληρώνεται με σημαντικές εξελίξεις σε ζητήματα του Δήμου μας.

Θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση των Ενετικών Τειχών, την ένταξη του έργου αποκατάστασης των Νεωρίων στο ΠΕΠ Κρήτης 2021–2027 με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ μέσω του ΕΤΠΑ, τη φύλαξη των Ενετικών Τειχών, την απονομή του Βραβείου Ηθικής Τάξεως 2025 στη Μαρία Λυριτζάκη και το έργο ανακατασκευής της οδού Ταξιάρχου Μαρκοπούλου.

Ας διατρέξουμε τις εξελίξεις μαζί:

🔘 2025 – 2035+: Τα Ενετικά Τείχη αλλάζουν τη ζωή στο Ηράκλειο

Υπογράψαμε την Πέμπτη 23/10 στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και την Πρόεδρο του ΟΔΑΠ Νικολέττα Διβάρη-Βαλάκου, την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την Προστασία, Αξιοποίηση και Ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου. Με την υπογραφή της Σύμβασης, και όπως προβλέπεται σ’ αυτήν, τίθεται σε ενέργεια η παραχώρηση των Τειχών στο Δήμο Ηρακλείου.

Η διάρκειά της Σύμβασης και της Παραχώρησης είναι δεκαετής, με δυνατότητα παράτασης.

Έχουν γραφτεί πολλά για την παραχώρηση των Ενετικών Τειχών από το Υπουργείο Πολιτισμού στον Δήμο Ηρακλείου, 17 ολόκληρα χρόνια από την λήξη της προηγούμενης παραχώρησης. Έχει αναγνωριστεί η μεγάλη επιτυχία και η προοπτική που ανοίγεται με την αξιοποίησή τους.

Έχουν αναλυθεί τα οφέλη της ανάδειξής τους για την πόλη και τους ανθρώπους της. Έχει τονιστεί η σημασία των έργων και των παρεμβάσεων, όπως και οι πολύπλευρες θετικές επιπτώσεις από ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες ξεκινούν από την προστασία του μνημείου και φτάνουν μέχρι την ένταξή του στην καθημερινότητά μας.

Γνωρίζετε ότι η παραχώρηση ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της Δημοτικής μας Αρχής, από την πρώτη μέρα της θητείας μας. Σήμερα, βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας νέας διαδρομής που θα αλλάξει το Ηράκλειο. Έχουμε απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης που συνεπάγεται αυτή η υπογραφή.

Οι βάσεις πάνω στις οποίες έχει τεθεί αυτό το πολύπτυχο πρόγραμμα που πρόκειται να αναπτυχθεί, είναι συγκεκριμένες και στέρεες. Σ’ εμάς εναπόκειται να αποδώσει για το καλό του τόπου, για το καλό των ανθρώπων του.

Τα έργα που περιγράφονται στην ΠΣΠΑ ξεκινούν από τη διάσωση και ανάδειξη του μνημείου. Το κύριο όμως ζητούμενο είναι η ζωή, είναι η χρήση αυτού του εκπληκτικού πόρου που διαθέτει το Ηράκλειο και παρέμενε αδρανής για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μιλάμε για δράσεις πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές οι οποίες ξεκινάνε από την καθημερινότητα και καταλήγουν σε οργανώσεις πολύ μεγάλης εμβέλειας τις οποίες επιδιώκουμε να εγκαθιδρύσουμε στην πόλη και να την χαρακτηρίζουν. Διότι το Ηράκλειο ανάμεσα στα πολλά πλεονεκτήματά του, έχει τα Τείχη και θα πρέπει να είναι και πόλος έλξης για αυτά. Αλλά πρωτίστως, τα Τείχη θα πρέπει να είναι μια πηγή απόλαυσης, ανάσας και ζωής για τους κατοίκους.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δίνουμε μεγάλη σημασία στην καθημερινή τους χρήση που αφορά δεν αφορά μόνο το ισόπεδο τμήμα (δηλαδή, το τμήμα πάνω στα Τείχη), αλλά αφορά επίσης την τάφρο, τις πύλες και τις στοές τις οποίες ξεκινάμε και ανοίγουμε σταδιακά.

Για να δοθεί η δυνατότητα στους Ηρακλειώτες, όχι μόνο να κάνουν τη βόλτα τους, αλλά να πηγαίνουν και στο σπίτι, στο σχολείο και στη δουλειά τους μέσα από αυτά τα περάσματα, τα οποία ενισχύουν αυτό το οποίο θέλουμε: Την βατότητα της πόλης. Θέλουμε την κυκλοφορία με τα πόδια και με το ποδήλατο. Αυτό δηλαδή που ονομάζουν οι ειδικοί βιώσιμη κινητικότητα γίνεται πράξη με ένα τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό, στο Ηράκλειο.

Η Προγραμματική Σύμβαση και Παραχώρησης των Τειχών αποτελεί τεράστια ευκαιρία για την οποία έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Χρειάστηκε δουλειά η οποία βασίστηκε και σε προσπάθειες που διαχρονικά έχει κάνει ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη ότι για πάρα πολύ καιρό ο Δήμος φρόντιζε τα Τείχη. Αλλά δεν είχε δικαιοδοσία, δεν είχε λόγο στα Τείχη. Τώρα έχουμε όχι μόνο λόγο, αλλά και αρκετά χρηματοδοτικά μέσα για να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει και αξίζει να γίνει.

Δεν θέλω να σας κουράσω, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα για όλα τα έργα και τις παρεμβάσεις.

Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την έμπνευση, την καθοδήγηση, την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει τον Δήμο Ηρακλείου, καθώς και τους συνεργάτες της.

Τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την σταθερή του συνδρομή στα κομβικά ζητήματα του Δήμου Ηρακλείου.

Την Πρόεδρο του ΟΔΑΠ Νικολέττα Διβάρη-Βαλάκου για τη νέα συνεργασία που ξεκινάμε.

Τους Αντιδημάρχους Γιώργο Σισαμάκη, Ρένα Παπαδάκη, Νίκο Γιαλιτάκη, Γιώργο Αγριμανάκη, Τάσο Τσατσάκη και Στέλα Αρχοντάκη – Καλογεράκη, τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, την Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασωτάκη και τα υπηρεσιακά στελέχη, την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Βάσω Συθιακάκη και τα στελέχη της ΕΦΑΗ.

Όλους τους συνεργάτες του Δήμου μας και ιδιαίτερα τα στελέχη του γραφείου Παλιάς Πόλης Εύη Παπαδάκη και Κάλλια Νικολιδάκη, καθώς και τους Ειδικούς Συμβούλους Ρίτα Χαιρέτη και Σπύρο Δοκιανάκη, για την ικανότητα και την αφιέρωση σε μια ακάματη και αποτελεσματική προσπάθεια που κατέληξε στο ολοκληρωμένο κείμενο της ΠΣΠΑ μετά από πολλαπλές διαδοχικές εκδοχές.

🔘 Φύλαξη στα Ενετικά Τείχη και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας στις πύλες – περάσματα

Ενόψει της ενεργοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης και Παραχώρησης των Τειχών, για την οποία διαβάσατε παραπάνω, και με στόχο την προστασία του ισόπεδου τμήματος των Ενετικών Τειχών από βανδαλισμούς και τη λειτουργία με διευρυμένο ωράριο των πυλών – περασμάτων των Τειχών καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, προχωρήσαμε στην πρόσληψη οκτώ φυλάκων μέσω προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

Οι πεζές περιπολίες στο ισόπεδο τμήμα των Τειχών έχουν ξεκινήσει, όπως και η φύλαξη της Πύλης Ιησού που συνδέει την Λ. Πλαστήρα με την πλ. Κύπρου, η οποία είναι ανοιχτή από τις 08:00 – 22:00.

Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες πύλες και στρατιωτικές στοές έπειτα από τις απαραίτητες παρεμβάσεις, με προτεραιότητα στην πύλη Σαμπιονάρα και την πύλη του Αγίου Γεωργίου. Στην επόμενη φάση του προγράμματος βρίσκονται οι τρεις στρατιωτικές στοές παράπλευρα στους προμαχώνες Βηθλεέμ και Παντοκράτορα.

Ευχαριστώ τις Αντιδημάρχους Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου Γιάννα Καλονάκη και Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, για το αποτέλεσμα και αυτής της προσπάθειας.

🔘 Εντάχθηκαν και τα Νεώρια σε πρόγραμμα χρηματοδότησης

Σε συνέχεια των παραπάνω, την ίδια ημέρα, υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και η ένταξη του έργου αποκατάστασης των Ενετικών Νεωρίων του Ηρακλείου στο ΠΕΠ Κρήτης 2021–2027, προϋπολογισμού 10,1 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ μέσω του ΕΤΠΑ ώστε να ενταχθούν στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

Ένα έργο που θα καταστήσει τα Νεώρια ξανά επισκέψιμα και θα τα εντάξει στην καθημερινότητα της πόλης με νέους χώρους πληροφόρησης, φιλοξενίας εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, 2.500 τ.μ..

Αλλά και ένα έργο το οποίο συναρθρώνεται με την ανάπλαση της πλατείας 18 Άγγλων, την στερέωση του παράκτιου τείχους και το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της παράκτιας ζώνης της παλιάς Ηλεκτρικής που θα αποδώσει και δυο αστικές παραλίες στον κόλπο του Δερματά.

Έτσι θα αλλάξουμε την εικόνα του παραλιακού μετώπου του Ηρακλείου. Με έργα που συνδέονται και αποδίδουν τα μέγιστα στην πόλη και τους ανθρώπους της.

🔘 Αλλάζει όψη το πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Ταξιάρχου Μαρκοπούλου – Προχωράνε τα έργα στην οδό Δελημάρκου

Υπογράψαμε τη σύμβαση ανακατασκευής του πεζόδρομου της οδού Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, προϋπολογισμού 260.000 ευρώ, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργου Σισαμάκη και της Προϊσταμένης του Τμήματος Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων Σγουρίτσας Πιταροκοίλη. Όλοι γνωρίζουμε την προβληματική κατάσταση αυτού του δρόμου τα τελευταία χρόνια. Τώρα δίνεται η λύση, με την πλήρη αντικατάσταση του υλικού οδόστρωσης και των δικτύων υποδομών για τα όμβρια.

Επίσης, προχωράει το έργο ανάπλασης και πεζοδρόμησης της οδού Δελημάρκου στην Αγία Τριάδα, το οποίο ξεκινάει από την Λεωφόρο Καλοκαιρινού, καταλήγει στο Μποδοσάκειο και περιλαμβάνει και τμήματα των κάθετων οδών Ντεντιδάκηδων, Δοϊράνης, Μηριόνου, Γοργολαΐνη και Γαλάτειας Καζαντζάκη. Θυμίζω ότι το έργο καλύπτει μια έκταση περίπου 3.300 τ.μ., περιλαμβάνει υπογειοποιήσεις δικτύων, δημιουργεί συνθήκες άνετης και ασφαλούς πεζής μετακίνησης και προορίζεται να συνδυαστεί με το μεγάλο έργο ανάπλασης του πυρήνα της Αγίας Τριάδας, το οποίο δρομολογείται, ενταγμένο στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.

🔘 Απονεμήθηκε το «Βραβείο Ηθικής Τάξεως 2025» του Δήμου Ηρακλείου στη μεγάλη δωρήτρια Μαρία Λυριτζάκη

Πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής του «Βραβείου Ηθικής Τάξεως 2025» του Δήμου Ηρακλείου στην επιστήμονα και δωρήτρια Μαρία Λυριτζάκη για τη σημαντική και πολυδιάστατη κοινωνική της προσφορά, όπως ομόφωνα αποφάσισε έπειτα από εισήγησή μου το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην αίθουσα εκδηλώσεων «Δ. Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, παρέδωσα το Βραβείο στον εκπρόσωπό της, τον αρχιτέκτονα μηχανικό Ηρακλή Πυργιανάκη, καθώς η ίδια διαμένει μόνιμα στη Βόνη της Γερμανίας και αδυνατούσε να παρευρεθεί στην τελετή για λόγους υγείας.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που το Βραβείο απονέμεται σε γυναίκα. Συμμεριζόμαστε όλοι, ότι η συνεισφορά των γυναικών στον κοινωνικό βίο, στον δημόσιο βίο και σε τοπικό επίπεδο δεν είναι μικρότερη από την συνεισφορά των ανδρών. Από αυτήν την άποψη η απονομή του βραβείου συνιστά και μια επανόρθωση, μια πράξη που αναγνωρίζει αυτό που όλοι αποδεχόμαστε.

Η Μαρία Λυριτζάκη, συνεισέφερε και συνεισφέρει χωρίς να προτάσσει την δική της προβολή κι εμείς αναγνωρίζουμε την φυσιογνωμία της, την προσωπικότητα της, την συνεισφορά της στο κοινό καλό. Έχουμε σοβαρούς λόγους να είμαστε ευγνώμονες στην Μαρία Λυριτζάκη.

Είναι δωρήτρια του Δήμου Ηρακλείου έχοντας προσφέρει το ακίνητο στην οδό Θεσσαλονίκης, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το Δημοτικό Ωδείο και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης. Είναι ένα ιστορικό κτίριο το οποίο περιλαμβάνει και τμήματα του ναού του Αγίου Παύλου του Τάγματος των Σερβητών που χρονολογείται από τις αρχές του 16ου αιώνα. Επίσης εκτός από το ακίνητο, δώρισε και ένα ποσό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ στο Δήμο Ηρακλείου για την αποκατάσταση του κτιρίου.

Η Μαρία Λυριτζάκη έχει προχωρήσει και σε πολλές ακόμη δωρεές. Είχε αποκαταστήσει και δωρίσει επίσης στον Δήμο, το σπίτι μιας σημαντικής προσωπικότητας του Ηρακλείου, του Νικολάου Κρασαδάκη στο Πετροκέφαλο. Έχει συνεισφέρει πολλά στο Χριστιανικό Μουσείο της Αγίας Αικατερίνης, στο ορφανοτροφείο της Καλυβιανής, στο γηροκομείο του Αγίου Μηνά, σε αναστηλώσεις ναών. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και ιδιαίτερα νέους και νέες με “ad hoc” υποτροφίες να σπουδάσουν.

Την ευγνωμονούμε. Και ευχαριστούμε θερμά και τον εκπρόσωπό της Ηρακλή Πυργιανάκη για την συνεισφορά του.

🔗Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους ΙΙΙ» που συνεχίζεται από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε..

• Τη διήμερη συνάντηση εργασίας στελεχών του Δήμου μας και της διδυμοποιημένης Γαλλικής μητροπολιτικής περιοχής Angers Loire Metropole που πραγματοποιήθηκε στο ΠΣΚΗ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δίδυμων Πόλεων – Twin Cities» του NetZeroCities με τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσου Τσατσάκη.

• Την σπουδαία έκθεση έργων του Ηρακλειώτη ζωγράφου Αριστόδημου Παπαδάκη στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου που συνδιοργανώνουμε με την Περιφέρεια Κρήτης. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη έως τις 26 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο, περιλαμβάνει εντυπωσιακά έργα του Αριστόδημου και σας προτρέπω να την επισκεφτείτε.

• Το 11ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις Νέες Τεχνολογίες – SafeHeraklion 2025 που διοργανώθηκε στο ΕΛΜΠΕΠΑ, στο οποίο συμμετείχα μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλη Χαιρέτη και στελέχη του Δήμου μας.

• Τη δημόσια διαβούλευση για τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Νέας Αλικαρνασσού, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά από το Σωφρονιστικό Κατάστημα, όπως ομόφωνα αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή.

• Τους πίνακες εναλλακτικής επικοινωνίας που εγκαταστάθηκαν σε δέκα παιδικές χαρές του Δήμου μας από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος για τις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ).

• Τη συνάντησή μου με τον Πρέσβη Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα Arif Mammadov, με τον οποίο συζητήσαμε τη στρατηγική εξωστρέφειας του Δήμου Ηρακλείου και εκφράσαμε την πρόθεση να ενισχυθούν οι σχέσεις και οι συνεργασίες, με έμφαση στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

• Τη δράση αλληλεγγύης «Νοιάζομαι – Μοιράζομαι – Προσφέρω» του Κ.Η.Φ.Η Νέας Αλικαρνασσού, που πραγματοποιήθηκε με σκοπό να προσφέρει στήριξη σε οικογένειες που δοκιμάζονται οικονομικά.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!