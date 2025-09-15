Cinema Kontomari : Αυλαία τη προσεχή Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις δωρεάν θερινές προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ στη πλατεία Κοντομαρί

οι δωρεάν θερινές προβολές στο Κοντομαρί ολοκληρώνονται το φετινό καλοκαίρι τη προσεχή Τετάρτη 17/9/2025 με την εμβληματική ταινία του Παντελή Βούλαρη ”Όλα είναι δρόμος ” . Το ραντεβού μας δίνεται στη Πλατεία Κοντομαρί λίγο μετά τις 20:30 μ.μ μαζί με με street food ενώ στο χώρο θα υπάρχει και μπαρ με κοκτέιλ με βάση το ουίσκι. Η προβολή ξεκινά στις 21:00μ.μ.

Είσοδος δωρεάν

Λίγα λόγια για τη ταινία:

Όλα είναι δρόμος,

Σπονδυλωτή ταινία που αποτελείται από τρεις διαφορετικές ιστορίες, ένα τρίπτυχο γυρισμένο στη Βόρεια Ελλάδα, με κοινό θέμα τον μοναχικό άνθρωπο σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής του. Ο Παντελής Βούλγαρης συνθέτει με τρεις εξαιρετικούς ηθοποιούς ένα πορτρέτο της νεοελληνικής επαρχιακής αρρενωπότητας, συγκινητικό, τρυφερό και αστείο, που κορυφώνεται σε μια από τις πιο cult στιγμές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.

Ελλάδα. 1998. Διάρκεια: 118′