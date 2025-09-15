Δήμος Μαλεβιζίου:Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα αεροπόρου Ανδρέα Απλαδά πραγματοποιήθηκαν στον Καμαριώτη

ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σε μία σεμνή τελετή στον Καμαριώτη πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα αεροπόρου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Ανδρέα Απλαδά, παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων, αλλά και κατοίκων του χωριού, που τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη του.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ο Ανδρέας Απλαδάς ήταν ένας από αυτούς τους πολλούς, μα ταυτόχρονα ένας μεγάλος, ένας ξεχωριστός, ένας ατρόμητος πατριώτης, ένας μαέστρος των αιθέρων, από τους πρώτους μας αεροπόρους, που τίμησε με την παρουσία και τις πράξεις του στον Ελληνοϊταλικό και τον Ελληνογερμανικό πόλεμο τα ελληνικά όπλα. Αυτούς τους μεγάλους οφείλουμε να σεβόμαστε και να τιμούμε, να διαφυλάσσουμε τη μνήμη τους ως παρακαταθήκη για τους επόμενους.»

Ο Ανδρέας Απλαδάς γεννήθηκε στον Καμαριώτη Μαλεβιζίου και το 1929 (02/04/1929) εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπλοΐας στο Σέδες, όπου αποφοίτησε στις 14 Απριλίου 1930, αποκτώντας πτυχίο Χειριστή – Εκπαιδευτή Β΄ στους τύπους αεροσκαφών PLZ, Anson, Dakota. Ήταν ένας από τους 37 που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις εκείνης της χρονιάς.

Συμμετείχε ενεργά στον Ελληνοϊταλικό και τον Ελληνογερμανικό Πόλεμο (1940-1941) με την 23η Μοίρα Διώξεως, ως Διοικητής του 2ου Σμήνους. Η Μοίρα διέθετε 11 αεροπλάνα PZL και έδρασε από τα αεροδρόμια Αμπελώνος, Φλώρινας και Πτολεμαΐδας, ενώ ο ίδιος εκτέλεσε αποστολές και από τα αεροδρόμια Αλμυρού, Κορυτσάς, Λαρίσης, Βοϊβόδα, Παραμυθιάς και Αμφίκλειας.

Το 1944 συμμετείχε στη Μοίρα Συγκέντρωσης Γάζας ως Διοικητής (20/03/1944) και στη συνέχεια στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Τμήμα Νοτίου Ροδεσίας (09/10/1944).
Αποστρατεύτηκε στις 15/06/1949, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία στρατιωτική διαδρομή και μια πλούσια παρακαταθήκη ανδρείας και προσφοράς στην πατρίδα.
Διακρίσεις – Παράσημα
Για τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα και τους συμμάχους, του απονεμήθηκαν:
• Μετάλλιο Εκστρατειών Βόρειας Αφρικής και Ιταλίας
• Σταυρός Ιπτάμενου
• Πολεμικός Σταυρός

