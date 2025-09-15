Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου: Συναυλία «Ερήνη – Φως Μια Μικρασιατική Ιστορία»

« Ερήνη – Φως : Μια Μικρασιατική Ιστορία »

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 21:00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00)

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Είσοδος Ελεύθερη, χωρίς προκρατήσεις

Η μουσική ως φως μνήμης και συνέχειας

Η Περιφέρεια Κρήτης και η ΑΥΛΕΣ ΑΜΚΕ παρουσιάζουν τη συναυλία « Ερήνη – Φως: Μια Μικρασιατική Ιστορία», ένα μοναδικό καλλιτεχνικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Η Ηρακλειώτισσα ερμηνεύτρια Ερήνη, με διεθνή διαδρομή και έδρα τη Νέα Υόρκη, επιστρέφει στον τόπο της με μια παράσταση αφιερωμένη στη μικρασιατική της κληρονομιά.

Το « Φως » είναι ένα έργο που παντρεύει μικρασιατικά τραγούδια σε σύγχρονες ενορχηστρώσεις με αρχειακό και οπτικοακουστικό υλικό, φέρνοντας στο προσκήνιο την ιστορία των Μικρασιατών προσφύγων και Μικρασιατισσών προσφυγισσών, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο των κρητικών κοινοτήτων ως φορέων μνήμης και δημιουργίας.

Με προσωπική έρευνα σε Σμύρνη, Βουρλά και Κριτζαλιά, η Ερήνη ξετυλίγει ένα ταξίδι αναζήτησης ριζών και ταυτότητας, που συνδέει το χθες με το σήμερα. Μέσα από κινηματογραφικές αφηγήσεις σε ύφος ντοκιμαντέρ, συνδυασμένες με ζωντανές ερμηνείες, η παράσταση γίνεται μια σύγχρονη ανάγνωση της ιστορικής μνήμης και μια γιορτή της δύναμης της φωνής να μεταφέρει πολιτισμό και ελπίδα.

Οι συντελεστές της παράστασης

Τραγούδι, Καλλιτεχνική επιμέλεια : Ερήνη

Βιολοντσέλο : Σοφία Ευκλείδου

Λύρα : Γιώργος Κοντογιάννης

Κανονάκι : Μανώλης Κανακάκης

Ούτι : Γιάννης Δερμιτζάκης

Κρουστά : Κωστής Πουλιανάκης

Τραγούδι : Δήμητρα Κλεινάκη, Ελένη Τορνεσάκη, Αναστασία Τορνεσάκη

Χορός: Εργαστήρι Χορού – Χορόσπιτο

Χορευτική επιμέλεια: Αριστούλα Τόλη

Καλλιτεχνική επιμέλεια βίντεο: Art of Euphoria (Linda Pappa & David Mourato)

Συντονισμός παραγωγής: Άγγελος Γρίσπος

Επικοινωνία: CT Communications

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΥΛΕΣ ΑΜΚΕ

Παράλληλη Έκθεση στο Φουαγιέ

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί σε μια ξεχωριστή έκθεση με τη συμμετοχή φορέων και συλλόγων που διαφυλάσσουν και αναδεικνύουν την προσφυγική μνήμη :

Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε), Σύλλογος Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου, Σύλλογος Μικρασιατών Κρήτης «Ο Άγιος Πολύκαρπος», Σύλλογος Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού, Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία», Σύλλογος Ιστορικής Μνήμης και Ανάπτυξης Αλικαρνασσού «Η Αλικαρνασσός», Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ν. Ηρακλείου.

Η Ερήνη

Μεγαλωμένη στο Ηράκλειο με σμυρναίικες ρίζες, η Ερήνη εκφράζει μια νέα φωνή με επιρροές από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, τη σύγχρονη δημιουργία και την τζαζ, επιδιώκοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω της τέχνης της.

Από το 2014 έως το 2017 ήταν η μοναδική τραγουδίστρια του υπερθεάματος Kurios του Cirque du Soleil, περιοδεύοντας σε ΗΠΑ και Καναδά με 1.074 παραστάσεις, συμμετοχές στο soundtrack, στο DVD αλλά και σε ταινία εικονικής πραγματικότητας που βραβεύτηκε με Emmy. Έχει εμφανιστεί στο Carnegie Hall, στο Panama Jazz Festival, στο London Jazz Festival, στο Ronnie Scott’s, στο TD Garden, στα Abbey Road Studios, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους οι βραβευμένοι με Grammy Danilo Perez, Terri Lyne Carrington, Luciana Souza, Eugene Friesen και ο Daniel Hope.

Έχει σκηνοθετήσει παραγωγές για το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εθνική Λυρική Σκηνή, έχει βραβευθεί από το New Music USA, το Massachusetts Cultural Council και το Greek America Foundation (40 under 40). Το 2023 εκπροσώπησε επίσημα την Ελλάδα στο WOMEX, ενώ από το 2019 διδάσκει ως επίκουρη καθηγήτρια στο Berklee College of Music, έχοντας παρουσιάσει σεμινάρια στο Harvard και στο Princeton.

Το άλμπουμ « Φως », που κυκλοφόρησε το 2024, αποτελεί το καλλιτεχνικό αποτύπωμα αυτής της πορείας και τη βάση της συναυλίας στο Ηράκλειο.

Η ΑΥΛΕΣ ΑΜΚΕ

Η ΑΥΛΕΣ είναι διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δημιουργήθηκε για να αναδείξει και να μοιραστεί τον πλούτο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στη μουσική και τον χορό. Όπως οι παραδοσιακές αυλές υπήρξαν τόπος συνάντησης και δημιουργίας, έτσι και η ΑΥΛΕΣ λειτουργεί σήμερα ως σύγχρονος χώρος διαλόγου, μάθησης και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Δράσεις : σεμινάρια και εργαστήρια σε Καναδά, ΗΠΑ και Ελλάδα· συμπράξεις με θεσμούς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ.

Ιδρυτές : Ερήνη Τορνεσάκη (ερμηνεύτρια, καθηγήτρια Berklee College of Music) και Αριστούλα Τόλη (εκπαιδευτικός, χορεύτρια και ερευνήτρια).

Υποστηρικτές & Χορηγοί

Υποστηρικτές : Κουκουβάγια – Καλλιτεχνικό Μεζεδοπωλείο, Μουσείο Παραδοσιακής Μουσικής « Θύραθεν », Πνευματικό – Νεανικό Κέντρο Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Ν. Αλατσάτων, Ψητοπωλείο Εστιατόριο «Λεοφώρος»

Χορηγοί: Ειρήνη Τρυφίδη – Salon De Beaute (επαγγελματικό μακιγιάζ & χτένισμα), Nik Alex (ενδυμασίες σκηνής), One Step Ahead Development & Construction

Χορηγός Επικοινωνίας: ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – themakritis.gr

Το «Φως» δεν είναι απλώς μια συναυλία· είναι ένας διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ένα καλλιτεχνικό ταξίδι που ενώνει γενιές, φωνές και τόπους.