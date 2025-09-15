Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού στην κορυφή των Αστερουσίων Ορέων

ΥΨΩΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025, η εκκλησία μας εορτάζει την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μια σημαντική εορτή για την Ορθοδοξία μας, που εμπεριέχει πνευματική αλλά και ιστορική αξία.

Η επαναφορά του Τιμίου Σταυρού στην Κωνσταντινούπολη το 629 μ.Χ. από τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο μετά την νίκη του επί των Περσών και η Ύψωση του στις 14 Σεπτεμβρίου σηματοδότησε μια νέα ζωή για την εκκλησία μας έχοντας στην κατοχή της το πιο σημαντικό κειμήλιο της πίστης μας, τον Σταυρό που μαρτύρησε ο Κύριος μας και Θεός μας.

Στις 14 Σεπτεμβρίου όλες οι εκκλησίες εορτάζουν πανηγυρικά το γεγονός της Υψώσεως. Σε πολλά σημεία της χώρας μας υπάρχουν Ιεροί Ναοί αφιερωμένοι στον Τίμιο Σταυρό, στις κορυφές των όμορφων βουνών της χώρας μας.

Στο νησί της Κρήτης υπάρχουν στις κορυφές δύο βουνών εκκλησίες του Τιμίου Σταυρού. Η μία βρίσκεται στην κορυφή του μεγαλύτερου βουνού του νησιού, στον Ψηλορείτη, σε υψόμετρο 2.456 μέτρων και η άλλη στην κορυφή των Αστερουσίων Ορέων, στον Κόφινα, στα 1230 μέτρα υψόμετρο.

Βρεθήκαμε και φέτος, με την χάρη του Θεού, στην κορυφή του Ιερού βουνού στον Κόφινα. Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα οι Κρητικοί κατακλύζουν την κορυφή για να τιμήσουν την ημέρα της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Φέτος, επειδή συνέπεσε η εορτή Κυριακή, στην κορυφή δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο.

Ο Πατέρας Ιλαρίωνας, Ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Παναγίας Κουδουμά, με τις ευχές του σεπτού Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γέροντος Μακαρίου ανηφορίζει κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια για να τελέσει την ακολουθία προς τιμή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. O πατέρας Ιλαρίωνας γεννήθηκε και μεγάλωσε στη περιοχή των Αστερουσίων στο ιστορικό χωριό των Καπετανιανών και από μικρό παιδί ανηφόριζε στην κορυφή και η οικειότητα με τους πιστούς που ανηφορίζουν δημιουργούν μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα μετατρέποντας την γιορτή σε μια μεγάλη ιερά πανήγυρη.

Είμαστε ευγνώμονες στο Φιλάνθρωπο Θεό που μας αξίωσε και φέτος να φτάσουμε στην κορυφή του Ιερού Βουνού των Αστερουσίων, εδώ που στο λιμάνι του, τους Καλούς Λιμένες, προσάραξε το 58 μ,Χ. το πλοίο που μετέφερε τον Απόστολο των Εθνών Παύλο να δικαστεί στην Ρώμη.

Μιλώντας με επισκέπτες που συνάντησα σε διάφορα σημεία των Αστερουσίων, όταν βρέθηκα εκεί, μου ανάφεραν ότι η πρώτη επίσκεψη στο Ιερό Βουνό είναι αρκετή για να σε κάνει να αποτολμήσεις για να το εξερευνήσεις εξ ολοκλήρου.

Ας αναφωνήσουμε όλοι. «Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου» και να ευχηθούμε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός του Κυρίου να μας προστατεύει στην δύσκολη περίοδο που βιώνουμε.