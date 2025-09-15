Δράσεις του Κέντρου Ημέρας Νόσου Alzheimer Χανίων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΧΑΝΙΩΝ

Το Κέντρο Ημέρας Νόσου Alzheimer Χανίων, στο πλαίσιο της καθιέρωσης του Σεπτεμβρίου, ως Παγκόσμιου Μήνα για τη νόσο Alzheimer, με σκοπό την υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους και της 21ης Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Alzheimer για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη νόσο, διοργανώνει τις ακόλουθες δράσεις:

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 12.00, Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, ομιλίες:

• «Νεότερα δεδομένα για τη νόσο Alzheimer»

Μαγδαληνή Τσολάκη, Νευρολόγος, Ψυχίατρος, ομ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ν. Alzheimer και Συναφών διαταραχών.

• «Προσέγγιση και διαχείριση ατόμων με άνοια σε Δομές Υγείας»

Μαρία Τζανακάκη – Μελισσάρη, Νευρολόγος, Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Χανίων, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ν. Alzheimer και Συναφών διαταραχών.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 10.30 π.μ., Πνευματικό Κέντρο Χανίων, ημερίδα με τίτλο: «Μια Κοινωνία για την άνοια»

• «Ψηφιακή Άνοια: Πώς η υπερβολική ψηφιακή χρήση επηρεάζει το νου, την ανάπτυξη και τα συναισθήματα»

Άννα Δημοτάκη, Ψυχολόγος, MSc, PgD, Επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Νόσου Alzheimer Χανίων

• «Η εξάρτηση από τις οθόνες στα παιδιά: συμπτώματα, αιτιολογία, τρόποι πρόληψης από πλευράς γονέων και εκπαιδευτικών»

Ιωάννα Σισμανίδου, Κοινωνιολόγος MSc, Ειδική Παιδαγωγός, Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ

• «Παιδί και ψηφιακά μέσα. Ο ρόλος του Σχολείου στην πρόληψη του Ψηφιακού Εθισμού»

Αθηνά Ντούλια, Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης, Σύμβουλος στη ΔΙΠΕ Χανίων

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 12.00, Αίθουσα Συνεδριάσεων Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, ομιλία:

• «Άνοια & Δημόσια Ασφάλεια: Πρακτικές οδηγίες σωστής προσέγγισης και διαχείρισης ατόμων με άνοια»

Αλεξάνδρα Τσουρουνάκη, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια (CBT), Κέντρου Ημέρας Νόσου Alzheimer Χανίων

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 – Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, ώρες 10.00 – 12.00, Κέντρο Ημέρας, Νόσου Alzheimer Χανίων, Χρυσοπηγής 60 Χανιά, τριήμερο βιωματικό εργαστήρι Workshop

• «Μνημονικές Τεχνικές για Ενήλικες: Μέθοδοι Απομνημόνευσης Πληροφοριών»

Συντονίστρια: Ιωάννα – Αικατερίνη Μελισσάρη, Λογοθεραπεύτρια MSc Κέντρου Ημέρας Νόσου Alzheimer Χανίων

Δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο: 2821 0 76050

Συνδιοργανωτές:

 Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

 Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

 Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων