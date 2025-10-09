ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Η μέση θερμοκρασία ήταν 16,11° Κελσίου, ή αλλιώς 1,47° Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο.

Τη φετινή χρονιά καταγράφτηκε ο τρίτος πιο θερμός μήνας Σεπτέμβριος που μετρήθηκε ποτέ στη Γη, με υψηλές θερμοκρασίες ιδίως κοντά στους πόλους του πλανήτη καθώς και στην ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιεί σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Όπως ακριβώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πριν από αυτόν, «ο Σεπτέμβριος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος Σεπτέμβριος» στα χρονικά, όχι μακριά από εκείνον του 2023, όταν καταγράφτηκε ρεκόρ, ή εκείνον του 2024, που ήταν ο δεύτερος θερμότερος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοπέρνικου.

Η μέση θερμοκρασία ήταν 16,11° Κελσίου, ή αλλιώς 1,47° Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο (1850-1900), προτού το κλίμα αρχίζει να θερμαίνεται εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επιρροή της συγκέντρωσης αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα», σχολίασε η Σαμάνθα Μπέρτζες, ειδική για το κλίμα στο παρατηρητήριο Κοπέρνικος.

Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες, σε σύγκριση με μετρήσεις που ανάγονται στο 1940, καταγράφτηκαν σε τμήμα της Ευρώπης, στις νορδικές χώρες και στην ανατολική Ευρώπη, από τα βαλτικά κράτη ως τα Βαλκάνια.

Εκτός της γηραιάς ηπείρου, οι θερμοκρασίες «ήταν υψηλότερες από τους μέσους όρους στον Καναδά, σε τμήματα της Γροιλανδίας, στο βορειοδυτικό άκρο της Σιβηρίας και σε κοντινές παράκτιες περιοχές, καθώς και σε αχανείς περιοχές της Ανταρκτικής», πρόσθεσε το παρατηρητήριο.

Το επιστημονικό πρόγραμμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει μηνιαία δελτία για το σύνολο του πλανήτη, που εκπονούνται με ανάλυση στοιχείων από δορυφόρους, παρατηρήσεων στο έδαφος και κλιματικών μοντέλων. Τα δεδομένα, που καλύπτουν τα τελευταία 85 χρόνια, επιτρέπουν κάθε μήνα να γίνονται μετρήσεις κι εκτιμήσεις για τις τάσεις ως προς τις θερμοκρασίες στη Γη.

Όσον αφορά τις βροχές, το παρατηρητήριο Κοπέρνικος έκανε λόγο για άφθονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, στην Σκανδιναβία, στην Ιταλία, στην Κροατία, στην Ισπανία, κι ακόμη στις ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Αντιστρόφως, χώρες της αμερικανικής ηπείρου (Καναδάς, ΗΠΑ, Μεξικό, Βραζιλία, Ουρουγουάη), το ασιατικό τμήμα της Ρωσίας και το βόρειο της ινδικής υποηπείρου έζησαν Σεπτέμβριο πολύ πιο ξηρό από ό,τι συνήθως.

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
