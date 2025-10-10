Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας – Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις Καράκας – Ουάσιγκτον είναι «στο κόκκινο»

Η Επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης.

«Της απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης για το ακάματο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», ανέφερε η επιτροπή στην ανακοίνωσή της.

Η Ματσάδο είναι ένα «εξαιρετικό» παράδειγμα «πολιτικού θάρρους», σύμφωνα με την Επιτροπή Νόμπελ.

«Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 απονέμεται σε μια γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχο της ειρήνης, σε μια γυναίκα που διατηρεί τη φλόγα της δημοκρατίας αναμμένη εν μέσω ενός αυξανόμενου σκότους», δήλωσε η επιτροπή σχετικά με τη νίκη της Ματσάδο.

«Ως ηγέτης των Δημοκρατικών Δυνάμεων στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική.

Τα τελευταία χρόνια, η Ματσάδο υπήρξε μια βασική ενοποιητική φιγούρα για μια πολιτική αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη, μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στην απαίτηση για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση», αναφέρει η επιτροπή των Νόμπελ.

Δεν το πήρε ο Τραμπ, αλλά…

Η συζήτηση για το Νόμπελ Ειρήνης επικεντρώθηκε φέτος γύρω από την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να είναι αυτός ο εκλεκτός. Τελικά η επιτροπή δεν του έκανε τη χάρη, τουλάχιστον για φέτος, αλλά επέλεξε να βραβεύσει μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος έχει ανεβάσει επικίνδυνα τη θερμοκρασία μεταξύ των δύο χωρών στέλνοντας πολεμικό ναυτικό στην Καραϊβική αμφισβητώντας την εξουσία Μαδούρο.

Στην ανακοίνωσή της η επιτροπή κάνει λόγο για νοθευμένες εκλογές στη Βενεζουέλα και αυταρχισμό στη διακυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ενώ εξάρει το έργο της Ματσάδο αυτή την περίοδο.

Η 57χρονη Ματσάδο μετρά πάνω από δύο δεκαετίες στην πολιτική -έχει υπάρξει βουλευτής και ίδρυσε το 2012 το δικό της κόμμα – αλλά για μεγάλο διάστημα δεν είχε κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της αντιπολίτευσης.

Το 2023 άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη απήχηση μέχρι που κατάφερε να κερδίσει τις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης αν και η υποψηφιότητά της είχε ήδη ακυρωθεί από τις αρχές του Καράκας με την κατηγορία της διαφθοράς και της υποστήριξης των κυρώσεων εις βάρος της Βενεζουέλας.

Πέρα από αυτό, τα αποτελέσματα των προκριματικών εκλογών της αντιπολίτευσης ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας, μετά από καταγγελίες για «παρατυπίες».

Θιασώτης της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, η Ματσάδο είναι βιομηχανικός μηχανικός με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και μητέρα τριών παιδιών που ζουν στο εξωτερικό.

Ο πατέρας της ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες στη Βενεζουέλα -κυρίως στον τομέα της μεταλλουργίας- μέχρι που η οικογενειακή «αυτοκρατορία» κρατικοποιήθηκε από τον εκλιπόντα πρόεδρο και μέντορα του Μαδούρο, Ούγκο Τσάβες.

Τι αναφέρει η επιτροπή για τη Ματσάδο

«Ως ιδρύτρια της Sumate, μιας οργάνωσης αφιερωμένης στην ανάπτυξη της Δημοκρατίας, η κ. Ματσάδο υπερασπίστηκε τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Έκτοτε, η κ. Ματσάδο έχει υπερασπιστεί τη δικαστική ανεξαρτησία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λαϊκή εκπροσώπηση.

Έχει αφιερώσει χρόνια στην προσπάθεια για την ελευθερία του λαού της Βενεζουέλας ενόψει των εκλογών του 2024.

Η Ματσάδο ήταν η υποψήφια της αντιπολίτευσης για την προεδρία, αλλά το καθεστώς μπλόκαρε την υποψηφιότητά της. Στη συνέχεια, υποστήριξε τον εκπρόσωπο ενός άλλου κόμματος, τον Edmundo Gonzalez Urrutia, στις εκλογές.

Εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές κινητοποιήθηκαν πέρα από τα πολιτικά χάσματα. Εκπαιδεύτηκαν ως παρατηρητές των εκλογών για να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη των εκλογών, παρά τον κίνδυνο παρενόχλησης, σύλληψης και βασανιστηρίων των πολιτών.

Φρόντισαν να καταγραφούν τα τελικά αποτελέσματα, προτού το καθεστώς καταστρέψει τα ψηφοδέλτια και παρουσιάσει ψευδές αποτέλεσμα».

Η Ματσάδο έχει βραβευτεί και από την ΕΕ που της απένειμε πέρυσι το βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.