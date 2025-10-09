Τραμπ: Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα – Οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη

Σε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα κατέληξαν Ισραήλ και Χαμάς τα ξημερώματα της Πέμπτης – Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν από τη Γάζα τη «Δευτέρα ή Τρίτη» μετά τη συμφωνία.
Liveblog Βασιλική Δρίβα – Αλεξάνδρα Τάνκα Upd: 9.10.2025, 19:45
Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ενδέχεται να τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.
Σε ανακοινώσεις προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και τα εδάφη που θα συνεχίσει να ελέγχει το Ισραήλ.
Live εικόνα από το Τελ Αβίβ μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας
Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός και της απελευθέρωσης ομήρων
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι οι όμηροι που παραμένουν στη Γάζα πιθανότατα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη.
Δεν έχει δημοσιοποιηθεί λεπτομερές σχέδιο για το πώς θα εξελιχθεί η συμφωνία, αλλά μέχρι στιγμής γνωρίζουμε τα εξής για το χρονοδιάγραμμα:
Έγκριση από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο: Η κατάπαυση πυρός θα ξεκινήσει μόλις η ισραηλινή κυβέρνηση εγκρίνει την πρώτη φάση του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η απόφαση αναμένεται αργότερα σήμερα.
Τι ακολουθεί: Μόλις εγκριθεί, η κατάπαυση πυρός θα ξεκινήσει και οι ισραηλινές δυνάμεις θα υποχωρήσουν στις συμφωνημένες γραμμές. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει το 24ωρο διάστημα κατά το οποίο μπορούν να κατατεθούν προσφυγές ενάντια στη συμφωνία στο ανώτατο ισραηλινό δικαστήριο.
Αυτό το διάστημα προβλέπεται από τον ισραηλινό νόμο, αν και είχε μειωθεί κατά την τελευταία κατάπαυση πυρός τον Ιανουάριο.
Απελευθέρωση ομήρων: Μόλις κλείσει το παράθυρο ενστάσεων, θα ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή, αναμένεται οι όμηροι να απελευθερωθούν πριν ολοκληρωθούν οι 72 ώρες.
Σύμφωνα με το σχέδιο, όλοι οι ζωντανοί όμηροι — που πιστεύεται ότι είναι τουλάχιστον 20 — θα απελευθερωθούν μαζί, χωρίς καμία τελετή. Τα λείψανα των νεκρών ομήρων πρέπει επίσης να επιστραφούν μέσα σε αυτό το διάστημα.
Αυτό σημαίνει ότι αν η ισραηλινή κυβέρνηση εγκρίνει πράγματι το σχέδιο την Πέμπτη, οι όμηροι θα πρέπει να βρίσκονται πίσω στο Ισραήλ μέχρι το βράδυ της Κυριακής ή τη Δευτέρα.
Τραμπ: Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα – Οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη