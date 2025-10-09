Διεθνή

Ισραήλ: Η εκεχειρία θα αρχίσει σε 24 ώρες από την έγκριση του πρώτου σταδίου της συμφωνίας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί και από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο.

Η «τελική εκδοχή της πρώτης φάσης» του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας υπογράφηκε σήμερα το πρωί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανακοίνωσε η Σος Μπεντροσιάν, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Η τελική εκδοχή της πρώτης φάσης υπογράφηκε το πρωί στην Αίγυπτο από όλα τα μέρη, ενόψει της απελευθέρωσης όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς ή από άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, είπε η Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί και από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει στις 17.00 (ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών έπειτα από αυτήν την έγκριση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «συναισθηματικά φορτισμένη» τηλεφωνική επικοινωνία, μετά την ανακοίνωση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, ανέφερε εξάλλου ο Μπεντροσιάν.

«Στην τηλεφωνική επικοινωνία τους, νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειές του που επέτρεψαν να καταστεί αυτό δυνατό. Ήταν μια συνομιλία συναισθηματικά φορτισμένη και θερμή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ηγέτες συνεχάρησαν ο ένας τον άλλον για αυτήν την ιστορική υλοποίηση», πρόσθεσε.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

