Ο Μακρόν ποντάρει ξανά στον Λεκορνί – «Θα αναλάβω τις ευθύνες» λέει, αν αποτύχει ο παραιτηθείς πρωθυπουργός

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου – Δείτε live όλες τις εξελίξεις.
Liveblog Φύλλια Πολίτη, Αρχοντία Κάτσουρα Upd: 6.10.2025, 20:07
Βαθαίνει διαρκώς η πολιτική κρίση στη Γαλλία, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, παραιτήθηκε από πρωθυπουργός μόλις 27 ημέρες μετά τον διορισμό του από τον Εμανουέλ Μακρόν και μόλις 12 ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος στη Γαλλία.
Σε μια ακόμη προσπάθεια να σώσει το παιχνίδι, ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε από τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τα πολιτικά κόμματα. Στόχος να διαμορφωθεί, εντός 48 ωρών, μια «πλατφόρμα» που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα στη χώρα. Μέσω διαρροών, ο Εμανουέλ Μακρόν αφήνει να εννοηθεί ότι, αν ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αποτύχει σε αυτή την ύστατη αποστολή, τότε «θα αναλάβει» ο ίδιος τις ευθύνες του – φράση που διαβάζεται ως διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και πρόωρες εκλογές.
Η Αριστερά ζητούσε τον διορισμό πρωθυπουργού από τις τάξεις της. Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος δεν φαίνεται διατεθειμένος να το κάνει. Μετά την ανακοίνωση για την αποστολή που ανέλαβε ο Λεκορνί, τα κόμματα της ακροδεξιάς δήλωσαν ότι «θα καταψηφίσουν όποια κυβέρνηση». Σφοδρές επικρίσεις και από την Αριστερά.
Σημαντικές εξελίξεις
Μακρόν: «Θα αναλάβω την ευθύνη, αν…»
Ο Μακρόν ζητά από τον Λεκορνί «μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας»
Politico: Οι σύμμαχοι του Μακρόν έχασαν την υπομονή τους – «Θέλει να σπείρει χάος»
Τα θλιβερά ρεκόρ του Λεκορνί
Η αιφνιδιαστική παραίτηση Λεκορνί κλυδωνίζει τις αγορές
Σύσκεψη με τις δυνάμεις του Νέου Λαϊκού Μετώπου ζητά ο Μελανσόν
Εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση – Τρία τα σενάρια, χωρίς προοπτική εύκολης διεξόδου
Μπαρντελά: Να διαλυθεί η Εθνοσυνέλευση
Ρεπουμπλικάνοι: «Η εμπιστοσύνη έχει καταρρεύσει
Η εκπρόσωπος Τύπου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Γαλλίας, Ανιές Εβρέν, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.
Είπε ότι το κόμμα της «έφυγε από την κυβέρνηση λόγω απώλειας εμπιστοσύνης». Σύμφωνα με την ίδια, «οι επιλογές των προσώπων ήταν σαν ψυχρολουσία. Στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης, δεν ακούν ούτε θέλουν να ακούσουν τίποτα».
Η Εθνοσυνέλευση θα εξετάσει αίτημα καθαίρεσης του Μακρόν
Η πρόταση παραπομπής με αίτημα την καθαίρεση του Εμανουέλ Μακρόν, που είχαν καταθέσει 104 βουλευτές της γαλλικής Αριστεράς, θα εξεταστεί την Τετάρτη από το Γραφείο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Μεταξύ των 104 βουλευτών ήταν οι 70 της Ανυπότακτης Γαλλίας.
Ο εθνικός συντονιστής του κόμματος, Μανουέλ Μπομπάρ, ανακοίνωσε την απόφαση του Γραφείου της Εθνοσυνέλευσης . Δεδομένης της περίπλοκης νομοθετικής διαδικασίας, οι πιθανότητες να περάσει αυτή η πρόταση είναι πολύ μικρές.
Με ανακοίνωσή της, ωστόσο, η Ανυπότακτη Γαλλία επισημαίνει ότι «κάθε πολιτικό κόμμα θα βρεθεί ενώπιον των ευθυνών του».
Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Συντάγματος, ο πρόεδρος της Γαλλίας, μπορεί να καθαιρεθεί σε περίπτωση «μη εκπλήρωσης των καθηκόντων του που είναι προφανώς ασυμβίβαστη με την άσκηση της εντολής του».
Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l’examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d’Emmanuel Macron.
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 6, 2025
