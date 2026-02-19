Αναζήτηση
Δ. Ρεθύμνου: Δωρεάν μαθημάτων προετοιμασίας για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η συμμετοχή είναι δωρεάν-Αιτήσεις από Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Στο Ρέθυμνο, η συμπερίληψη και η ισότιμη συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνική ζωή, αποτελούν στόχο και στάση ζωής.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης και το Γραφείο Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης του Κέντρου Κοινότητας Δ.Ρ, είναι από τις δομές του Δήμου, που υπηρετούν στην πράξη αυτές τις αρχές.

Με μια εξαιρετική πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, οι μετανάστες που διαβιούν στο Ρέθυμνο και σκοπεύουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση ιθαγένειας, θα έχουν μια σημαντική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους:

Το Γραφείο Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης του Κέντρου Κοινότητας Δ.Ρ. και ο αρμόδιος διαπολιτισμικός μεσολαβητής κ. Αζέρ Εκράμι ο οποίος είναι Διδάκτωρ της Ελληνικής Φιλολογίας, θα προσφέρει σε μετανάστες δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Τα μαθήματα θα υλοποιούνται κάθε Σάββατο, από τις 5.30μμ έως τι 7.30 μ.μ., στο χώρο που στεγάζεται του Γραφείο, στην οδό Βερνάδου 8 , στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου.

Τα προσφερόμενα μαθήματα εστιάζουν στη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό της Ελλάδα, τομείς που συνιστούν τη βάση των εξετάσεων ιθαγένειας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Προϋπόθεση όμως είναι η κατάθεση σχετικής αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/η κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι, -ες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά (ώρες λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών) με τον κ. Εκράμυ στο τηλέφωνο: 28310 21067.

