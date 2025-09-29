ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην Κρήτη σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν αύριο Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Χανίων και Λασιθίου, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων.
Στο Ηράκλειο
Από 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Γόρτυνας στο χωριό Γκαγκάλες στην περιοχή των αρδευτικών Βουβάκη, ομάδας Κατάκη, Πρεκατσουνάκη, ομάδας Πηρουνάκη, Φραγκιαδουλάκη, Σταυρουλάκη, Αργυρίου, Κατσιαμάνη και Δαριβιανάκη.
Από 8:30 π.μ. έως 10:30 π.μ. στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στο Μεσοχωριό, στη θέση Καμίνια.
Στα Χανιά
Από 6:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στον Δήμο Πλατανιά, στο Κολυμβάρι, περιοχή γηπέδου, Μινωθιανά, Ραπανιανά (ξενοδοχείο Γιαννούλης, Ντουντουλάκης, Κωσταριδάκης), Καμισιανά έως ΔΕΠΛΑ Ταυρωνίτη και όλοι οι κάθετοι και παράπλευροι οδοί.
Από 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στον Δήμο Χανίων, στον Παζινό (περιοχή Ταχυδομή, ΚΤΕΟ, ΠΒΚ Α” θέση).
Στο Λασίθι
Από 7:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. στον Δήμο Αγίου Νικολάου, οι παρακάτω περιοχές: ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου, Χουμεριάκο, Νεάπολη, Κουρούνες, Νοφαλιάς, Κουδουμαλός, Διλλάκος, Περονίδες, Αδραβάστος, Νικηθιανός, Βουλισμένη, Λατσίδα, Τσαμπί, Κουνάλι, Μίλατος, Βραχάσι, Σεληνάρι, Βοθύλια, Σίσι, Περιοχή Μπούφου, Τάρμαρος, Σταυριά και Αρκοβούνια.
neakriti.gr