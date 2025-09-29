Η Χοντρολιά της Κρήτης ξαναγεννιέται: Από την παράδοση στο μέλλον, ένας θησαυρός ελιάς που δεν πρέπει να χαθεί

Στην Κρήτη, μια ξεχωριστή ποικιλία ελιάς, η Χοντρολιά, κινδυνεύει να χαθεί. Με βαθιές ρίζες στην παράδοση και μοναδικό λάδι εξαιρετικής ποιότητας, η διάσωσή της δεν είναι απλώς αγροτική υπόθεση, αλλά ζήτημα πολιτιστικής κληρονομιάς, και ο δήμος αγίου βασιλείου, μέσα από ενημερωτικές δράσεις και βιωματική εκπαίδευση, επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα και να της δώσει ξανά ζωή.
Τον κίνδυνο της εγκατάλειψης και τελικά της εξαφάνισης αντιμετωπίζει η χοντρολία, που μεγαλώνει στους ιστορικούς ελαιώνες της Κρήτης και αποτελεί έναν διατροφικό θησαυρό, με το δήμο αγίου βασιλείου να παίρνει μια δυναμική πρωτοβουλία για την προστασία αυτής της αρχαίας ποικιλίας ελιάς, γνωστής για το εξαιρετικό, αρωματικό και θρεπτικό ελαιόλαδό της.
Μέσα από ενημερωτικές ημερίδες, εκπαιδευτικά εργαστήρια και βιωματικές δράσεις, παραγωγοί και ελαιουργοί εκπαιδεύτηκαν στις αρχές της αναγεννητικής γεωργίας, στη σωστή καλλιέργεια, το σωστό κλάδεμα, και τις μεθόδους που εξασφαλίζουν ένα λάδι ανώτερης ποιότητας, με σεβασμό στη γη και στην παράδοση.
Το έργο για την προστασία και ανάδειξη της Χοντρολιάς διοργανωσε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ο οργανισμός Local Food Experts και η ΚΟΙΝΣΕΠ Ποιότητα Plus, αποτελώντας ένα στοίχημα για τη διατήρηση αυτού του πολύτιμου κομματιού της μεσογειακής μας κληρονομιάς, με την ελπίδα να ακολουθήσουν το παράδειγμα κι άλλες περιοχές.
