ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Η Χοντρολιά της Κρήτης ξαναγεννιέται: Από την παράδοση στο μέλλον, ένας θησαυρός ελιάς που δεν πρέπει να χαθεί

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στην Κρήτη, μια ξεχωριστή ποικιλία ελιάς, η Χοντρολιά, κινδυνεύει να χαθεί. Με βαθιές ρίζες στην παράδοση και μοναδικό λάδι εξαιρετικής ποιότητας, η διάσωσή της δεν είναι απλώς αγροτική υπόθεση, αλλά ζήτημα πολιτιστικής κληρονομιάς, και ο δήμος αγίου βασιλείου, μέσα από ενημερωτικές δράσεις και βιωματική εκπαίδευση, επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα και να της δώσει ξανά ζωή.

Τον κίνδυνο της εγκατάλειψης και τελικά της εξαφάνισης αντιμετωπίζει η χοντρολία, που μεγαλώνει στους ιστορικούς ελαιώνες της Κρήτης και αποτελεί έναν διατροφικό θησαυρό, με το δήμο αγίου βασιλείου να παίρνει μια δυναμική πρωτοβουλία για την προστασία αυτής της αρχαίας ποικιλίας ελιάς, γνωστής για το εξαιρετικό, αρωματικό και θρεπτικό ελαιόλαδό της.

Μέσα από ενημερωτικές ημερίδες, εκπαιδευτικά εργαστήρια και βιωματικές δράσεις, παραγωγοί και ελαιουργοί εκπαιδεύτηκαν στις αρχές της αναγεννητικής γεωργίας, στη σωστή καλλιέργεια, το σωστό κλάδεμα, και τις μεθόδους που εξασφαλίζουν ένα λάδι ανώτερης ποιότητας, με σεβασμό στη γη και στην παράδοση.

Το έργο για την προστασία και ανάδειξη της Χοντρολιάς διοργανωσε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ο οργανισμός Local Food Experts και η ΚΟΙΝΣΕΠ Ποιότητα Plus, αποτελώντας ένα στοίχημα για τη διατήρηση αυτού του πολύτιμου κομματιού της μεσογειακής μας κληρονομιάς, με την ελπίδα να ακολουθήσουν το παράδειγμα κι άλλες περιοχές.

 

ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στο Ηράκλειο το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ

0
Μια ιστορική στιγμή για τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης. Ιστορική στιγμή...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης...

0
Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή...

Στο Ηράκλειο το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ

0
Μια ιστορική στιγμή για τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης. Ιστορική στιγμή...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης...

0
Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στο Ηράκλειο το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στο Ηράκλειο το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ

ΠΚ team ΠΚ team -
Μια ιστορική στιγμή για τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης. Ιστορική στιγμή...

Live: Η συνέντευξη Τύπου Τραμπ-Νετανιάχου – «Σε 72 ώρες οι όμηροι επιστρέφουν» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο...

Ξεκίνησαν οι κοινές δηλώσεις Τραμπ – Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν στον...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST