Ανακοίνωση για απεργία από την Επιτροπή Αγώνα Εμπορικού Συλλόγου Χανίων

Ανακοίνωση

Την Τετάρτη 1 Οκτώβρη 10:00 μ.μ. – Πλατεία Αγοράς

Διαδηλώνουμε μαζικά, για την υπεράσπιση του εισοδήματός μας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ακούγοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ζήσαμε τον εμπαιγμό. Για μήνες ακούγαμε ότι έρχονται βελτιώσεις για τους μικρούς επαγγελματίες, όμως αποδείχθηκε άνθρακας ο θησαυρός. Οσα “δημιουργικά” μαθηματικά και να επιστρατεύσει η κυβέρνηση, η πραγματικότητα είναι αδιάψευστη:

Χαρακτηριστικό παράδειγμα φορολόγησης ενός επαγγελματία (με 12 έτη εργασίας, χωρίς προσωπικό), με βάση τους νέους φορολογικούς συντελεστές και το ν.5073/23 που παραμένει σε ισχύ:

• 2025 → Ελάχιστος τεκμαρτός φόρος: 2.022 €

• 2026 → Αυξάνεται στα 2.307 €

• 2027 → Μειώνεται ελάχιστα, στα 2.112 € για 2 παιδιά, στα 2.200 για ένα παιδί.

Δηλαδή, το 2027, παρά τις εξαγγελλόμενες μειώσεις, η πλειοψηφία μας θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα από σήμερα!

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δυναμώσει το κίνημα αυτοαπασχολούμενων, των μικρών εμπόρων και ο κοινός αγώνας με τους μισθωτούς, τους μικρούς αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία.

Μαζί υποφέρουμε από τις αντιλαϊκές πολιτικές, μαζί πρέπει να αντιπαλέψουμε τον κοινό εχθρό, το μεγάλο κεφάλαιο και τα κέρδη του, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που το στηρίζουν σε βάρος μας, την ΕΕ που μας θεωρεί διαρθρωτικό πρόβλημα

Αυτό τον αγώνα εχθρεύονται οι κυβερνήσεις και προσπαθούν με χυδαίο κοινωνικό αυτοματισμό να διασπάσουν, διαχωρίζοντας ύπουλα τις δικές μας ανάγκες από αυτές των εργαζόμενων.

Η πραγματικότητα είναι ότι μαζί πληρώνουμε την ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στην στέγη, τους πλειστηριασμούς. Μαζί αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος που σμπαραλιάζει την υγεία, την παιδεία, την προστασία από φυσικά φαινόμενα, γιατί είναι κόστος που θα μειώσει την αμύθητη κερδοφορία των ομίλων. Αυτή η πολιτική πρέπει να μπει μια και καλή στο στόχαστρο.

Το νέο ν/σ για τη 13ωρη εργασία, ξεχειλώνει κάθε έννοια σωματικής και ψυχικής ξεκούρασης, οικογενειακού προγραμματισμού. Η επιμήκυνση του χρόνου εργασίας παρασέρνει με μαθηματική ακρίβεια και τα μικρά μαγαζιά, χωρίς ουσιαστικό εισοδηματικό αντίκρισμα. Αρκεί να αναρωτηθούμε: πόσες Κυριακές έχουμε φτάσει να λειτουργούμε τα καταστήματα και τα γραφεία μας σε μία άκαρπη προσπάθεια να ανταγωνιστούμε τα μεγάλα ψάρια του εμπορίου, των υπηρεσιών κ.α.

Εξάλλου δε ζούμε σε γυάλα. Μέλη της οικογένειάς μας εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ίσως και εμείς αναγκαστούμε σε αυτή την επιλογή. Άλλωστε, όλοι εμείς που στηριζόμαστε κυρίως στην προσωπική μας εργασία, λίγα έχουμε να κερδίσουμε. Αντίθετα πολλά έχουμε να χάσουμε αφού η καθημερινή μας πελατεία, η λαϊκή οικογένεια έχει ήδη στεγνώσει. «Πολλές βόλτες, λίγες σακκούλες» λένε στο εμπόριο. Αρνούμαστε να πυροβολούμε τα πόδια μας, αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι.

Καλούμε τους αυτοαπασχολουμένους και μικρούς εμπόρους να συμμετέχουν μαζικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 1η Οκτώβρη

Διεκδικούμε:

• Κατάργηση του ν.5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης. Φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 €, προσαυξημένο κατά 3.000€ ανά προστατευόμενο μέλος.

• Κατάργηση προκαταβολής φόρου και ΕΝΦΙΑ. Κατάργηση ΦΠΑ στα είδη διατροφής και πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα τιμολόγια ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, στις υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, του ΕΦΚ στα καύσιμα

• Διαγραφή τόκων και προστίμων σε εφορία και τράπεζες. Διαγραφή του 30% του εναπομείναντος χρέους. Αποπληρωμή με πολύμηνες δόσεις στο 5% του εισοδήματος

• Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους. Διαγραφή χρεών τόκων, προστίμων, πολύμηνες δόσεις στο 10% του εισοδήματος. Κατάργηση του ΚΕΑΟ για τις εισφορές ατομικής ασφάλισης και του πρόσφατου νόμου που ανοίγει την πόρτα στα κοράκια των εισπρακτικών

• Δημόσια δωρεάν υγεία – πρόνοια για όλους. Στήριξη των επαγγελματιών για τα επαγγελματικά ατυχήματα και ασθένειες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

• Απαγόρευση κατασχέσεων πρώτης κατοικίας, μικρής επαγγελματικής στέγης, κλπ

• Κατοχύρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας στις ψηφιακές συναλλαγές

• Κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας στο εμπόριο, χωρίς εξαιρέσεις. Κατάργηση των νόμων που διευρύνουν το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.

Για την επιτροπή αγώνα μελών του εμπορικού συλλόγου Χανίων

Βενετακης Γιαννης ,Βουρλακης Νικος, Δροσινος Αλεξανδρος, Ζωγραφακης Νικος, Κανδηλιερακης Γιωργος,Μπελωνη Πηγη, Μπομπολακης Φωτης,Παπαδακης Μανωλης,Παπαντωνακης Δημοσθενης, Πετρακης Γιωργος ,Σηφακη Γεωργια