Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων: Την Τετάρτη 1/10

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων διοργανώνει μια ξεχωριστή γιορτή προς τιμήν των φιλοξενούμενών του.

Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια θα σταθούν το Σούπερ Μάρκετ ΣΥΝΚΑ, που προσφέρει τα εδέσματα της γιορτής ενώ εθελοντές της σχολής χορού EKFRASIS, θα χαρίσουν κέφι και ζωντάνια στους φιλοξενούμενους της δομής με το ψυχαγωγικό τους πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος, κ. Στέλιος Βαλυράκης, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και το προσωπικό του Ιδρύματος, θα συμμετάσχουν ενεργά στην εκδήλωση, προβάλλοντας τη σημασία της φροντίδας και της αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Βαλυράκης: «Η εκδήλωση θα αποτελέσει μια ευκαιρία για χαμόγελα, τραγούδι, χορό και, κυρίως, για να τιμήσουμε τους ανθρώπους που κουβαλούν την πολύτιμη εμπειρία και σοφία της ζωής».