ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων: Την Τετάρτη 1/10
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων διοργανώνει μια ξεχωριστή γιορτή προς τιμήν των φιλοξενούμενών του.

Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια θα σταθούν το Σούπερ Μάρκετ ΣΥΝΚΑ, που προσφέρει τα εδέσματα της γιορτής ενώ εθελοντές της σχολής χορού EKFRASIS, θα χαρίσουν κέφι και ζωντάνια στους φιλοξενούμενους της δομής με το ψυχαγωγικό τους πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος, κ. Στέλιος Βαλυράκης, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και το προσωπικό του Ιδρύματος, θα συμμετάσχουν ενεργά στην εκδήλωση, προβάλλοντας τη σημασία της φροντίδας και της αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Βαλυράκης: «Η εκδήλωση θα αποτελέσει μια ευκαιρία για χαμόγελα, τραγούδι, χορό και, κυρίως, για να τιμήσουμε τους ανθρώπους που κουβαλούν την πολύτιμη εμπειρία και σοφία της ζωής».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη:Ισόβια στη χήρα του καρδιολόγου για ηθική...

0
Ξέσπασε σε κλάματα καθώς θα επιστρέψει ξανά στη φυλακή Την...

Δήμος Γόρτυνας:Μνημόσυνο προς τιμήν των πεσόντων της...

0
Ο Δήμος Γόρτυνας, σε συνεργασία με τους φορείς και...

Κρήτη:Ισόβια στη χήρα του καρδιολόγου για ηθική...

0
Ξέσπασε σε κλάματα καθώς θα επιστρέψει ξανά στη φυλακή Την...

Δήμος Γόρτυνας:Μνημόσυνο προς τιμήν των πεσόντων της...

0
Ο Δήμος Γόρτυνας, σε συνεργασία με τους φορείς και...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανακοίνωση για απεργία από την Επιτροπή Αγώνα Εμπορικού Συλλόγου Χανίων
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ διοργανώνει στο Βενεράτο το Κ.Η.Φ.Η Παλιανής
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST