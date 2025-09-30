ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ διοργανώνει στο Βενεράτο το Κ.Η.Φ.Η Παλιανής

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Eνημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Προλαβαίνουμε την Άνοια-Νόσο Alzheimer; » διοργανώνει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο χώρο του Κέντρου στο Βενεράτο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηλικιωμένων που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου και περιλαμβάνει τις εξής ομιλίες:
 Άνοια ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία με τη Dr Φωτεινή Κουντή Ζαφειροπούλου, Νευροψυχολόγος.
 Πρόληψη στην άνοια με την Πένυ Καραμάουνα, Νευροψυχολόγο, MSc
 Το στίγμα στην άνοια με την Ευτυχία Σκουλούδη, Κοινωνική Λειτουργό.
 Οι περιθάλποντες των ασθενών με άνοια με τη Γεωργία Σεκερτζή Κοινωνική Λειτουργό.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Παλιανής είναι δομή χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 (ΕΣΠΑ – ΕΚΤ) και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.

