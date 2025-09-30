Ηράκλειο:Ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ διοργανώνει στο Βενεράτο το Κ.Η.Φ.Η Παλιανής

Eνημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Προλαβαίνουμε την Άνοια-Νόσο Alzheimer; » διοργανώνει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο χώρο του Κέντρου στο Βενεράτο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηλικιωμένων που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου και περιλαμβάνει τις εξής ομιλίες:
Άνοια ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία με τη Dr Φωτεινή Κουντή Ζαφειροπούλου, Νευροψυχολόγος.
Πρόληψη στην άνοια με την Πένυ Καραμάουνα, Νευροψυχολόγο, MSc
Το στίγμα στην άνοια με την Ευτυχία Σκουλούδη, Κοινωνική Λειτουργό.
Οι περιθάλποντες των ασθενών με άνοια με τη Γεωργία Σεκερτζή Κοινωνική Λειτουργό.
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Παλιανής είναι δομή χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 (ΕΣΠΑ – ΕΚΤ) και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.