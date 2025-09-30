«ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Η Πόλη μας» :Η αποτυχία στη διαχείριση της καθαριότητας και οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής

Την έντονη ανησυχία του για την οριακή κατάσταση που επικρατεί στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου εκφράζει ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Μιχάλης Καραμαλάκης, καλώντας τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινό να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του και να παρουσιάσει συγκεκριμένες λύσεις.

Όπως αναφέρει:

«Εικόνες παραμέλησης, συσσωρευμένα απορρίμματα, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η πόλη μας συνεχίζει να πνίγεται στα σκουπίδια, η καθημερινότητα των πολιτών έχει γίνει αφόρητη, η δημόσια υγεία απειλείται ευθέως. Και όλα αυτά, όχι από «απρόβλεπτα γεγονότα», αλλά από τις δικές σας λανθασμένες επιλογές και την παντελή απουσία σοβαρού σχεδιασμού. Η πόλη μας βιώνει καθημερινά τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Οι πολίτες δεν ευθύνονται για την πλημμελή διοίκηση όμως είναι εκείνοι που πληρώνουν το τίμημα».

Ο κ. Καραμαλάκης υπενθυμίζει ότι η πρόσφατη ακύρωση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αποκορύφωμα μιας διαρκούς προχειρότητας. «Η στάση μας στην τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ήταν ξεκάθαρη και συνεπής με όσα είχαμε ήδη τονίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς, οι εξελίξεις μας επιβεβαίωσαν», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επικαλείται τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 32, παρ. 2γ, που ορίζουν ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης από απρόβλεπτα γεγονότα και όχι από ευθύνη της ίδιας της αρχής. «Στην περίπτωση αυτή, το πρόβλημα δεν ήταν απρόβλεπτο· το δημιουργήσατε οι ίδιοι, με τις λανθασμένες επιλογές και τον ανεπαρκή σχεδιασμό σας», επισημαίνει.

Αναφορικά με τον διεθνή διαγωνισμό που η Δημοτική Αρχή παρουσίασε ως λύση, ο κ. Καραμαλάκης υπογραμμίζει ότι έχει ήδη μπλοκαριστεί με ένσταση και καθυστερεί, παρά τις δηλώσεις της ότι θα είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης καλεί τον Δήμαρχο να απαντήσει άμεσα και υπεύθυνα στα εξής ερωτήματα:

1. Πώς θα καθαρίσει η πόλη εδώ και τώρα;

2. Σε ποιον συγκεκριμένο χρόνο δεσμεύεστε ότι το Ηράκλειο θα καθαρίσει και δεν θα συνεχίσουμε να βιώνουμε αυτήν την απαράδεκτη και ντροπιαστική κατάσταση;

3. Ποια μέτρα θα λάβετε για να διασφαλίσετε την προστασία της δημόσιας υγείας; Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε τον σοβαρότατο κίνδυνο που απειλεί το σύνολο των κατοίκων και των επισκεπτών του δήμου μας.

«Κύριε Δήμαρχε, η καθαριότητα δεν είναι ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης. Είναι βασική και αυτονόητη υποχρέωση του Δήμου απέναντι στους πολίτες. Με τις επιλογές σας, το Ηράκλειο βρέθηκε σε αδιέξοδο. Τώρα οφείλετε να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να παρουσιάσετε άμεσα συγκεκριμένες λύσεις», καταλήγει ο Μιχάλης Καραμαλάκης.