ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Μνημόσυνο προς τιμήν των πεσόντων της Μεγάλης Βρύσης και Πρεβελιανών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Γόρτυνας, σε συνεργασία με τους φορείς και συλλόγους της Μεγάλης Βρύσης και Πρεβελιανών, σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων Μεγαλοβρυσανών και Πρεβελιανών, που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

• Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, Ενορίας Μεγάλης Βρύσης
• 10:30: Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο (πλησίον Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου)
• 10:45: – Χαιρετισμός Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη
– Κεντρική Ομιλία από την εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Βρύσης, Ιωάννα Καμηλάκη – Αρβανιτάκη
• 11:10: Κατάθεση Στεφάνων
– Τήρηση σιγής ενός λεπτού
– Εθνικός Ύμνος
• 11:40: Καφές στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάλης Βρύσης και Πρεβελιανών

*Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, παρακαλούνται να το δηλώσουν, έως και την Πέμπτη 2/10/2025, στο τηλέφωνο 6981533627 ή στο e-mail thanasesdesdenakes@gmail.com (Δεσδενάκης Αθανάσιος, Δημ. Σύμβουλος).

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη:Ισόβια στη χήρα του καρδιολόγου για ηθική...

0
Ξέσπασε σε κλάματα καθώς θα επιστρέψει ξανά στη φυλακή Την...

«ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Η Πόλη μας» :Η αποτυχία στη...

0
Την έντονη ανησυχία του για την οριακή κατάσταση που...

Κρήτη:Ισόβια στη χήρα του καρδιολόγου για ηθική...

0
Ξέσπασε σε κλάματα καθώς θα επιστρέψει ξανά στη φυλακή Την...

«ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Η Πόλη μας» :Η αποτυχία στη...

0
Την έντονη ανησυχία του για την οριακή κατάσταση που...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Η Πόλη μας» :Η αποτυχία στη διαχείριση της καθαριότητας και οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής
Επόμενο άρθρο
Κρήτη:Ισόβια στη χήρα του καρδιολόγου για ηθική αυτουργία στη δολοφονία
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη:Ισόβια στη χήρα του καρδιολόγου για ηθική αυτουργία στη δολοφονία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ξέσπασε σε κλάματα καθώς θα επιστρέψει ξανά στη φυλακή Την...

Θα φέρει πραγματικά ειρήνη στη Γάζα το σχέδιο που συμφώνησαν Τραμπ και Νετανιάχου; Τι δεν περιλαμβάνει

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αν η Χαμάς απορρίψει ή υπονομεύσει το σχέδιο Τραμπ...

«ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Η Πόλη μας» :Η αποτυχία στη διαχείριση της καθαριότητας και οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την έντονη ανησυχία του για την οριακή κατάσταση που...

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST