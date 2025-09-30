Δήμος Γόρτυνας:Μνημόσυνο προς τιμήν των πεσόντων της Μεγάλης Βρύσης και Πρεβελιανών

Ο Δήμος Γόρτυνας, σε συνεργασία με τους φορείς και συλλόγους της Μεγάλης Βρύσης και Πρεβελιανών, σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων Μεγαλοβρυσανών και Πρεβελιανών, που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

• Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, Ενορίας Μεγάλης Βρύσης

• 10:30: Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο (πλησίον Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου)

• 10:45: – Χαιρετισμός Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη

– Κεντρική Ομιλία από την εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Βρύσης, Ιωάννα Καμηλάκη – Αρβανιτάκη

• 11:10: Κατάθεση Στεφάνων

– Τήρηση σιγής ενός λεπτού

– Εθνικός Ύμνος

• 11:40: Καφές στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάλης Βρύσης και Πρεβελιανών

*Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, παρακαλούνται να το δηλώσουν, έως και την Πέμπτη 2/10/2025, στο τηλέφωνο 6981533627 ή στο e-mail thanasesdesdenakes@gmail.com (Δεσδενάκης Αθανάσιος, Δημ. Σύμβουλος).