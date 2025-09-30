Κρήτη:Ισόβια στη χήρα του καρδιολόγου για ηθική αυτουργία στη δολοφονία

Ξέσπασε σε κλάματα καθώς θα επιστρέψει ξανά στη φυλακή

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικρό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, στην χήρα του καρδιολόγου, Χριστόδουλου Καλαντζάκη, για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του συζύγου της, τον Οκτώβριο του 2017, σε ενέδρα στο δρόμο Σητείας-Μακρυγιαλού.

Στο άκουσμα της απόφασης η 45χρονη Βουλγάρα ξέσπασε σε λυγμούς καθώς θα πρέπει να οδηγηθεί και πάλι στη φυλακή.

Απόφαση: ένοχη για ηθική αυτουργία η χήρα του καρδιολόγου Χρ. Καλαντζάκη

Όπως έγραψε το cretalive, το δικαστήριο νωρίτερα την είχε κρίνει ένοχη χωρίς ελαφρυντικά για την κατηγορίας της ηθικής αυτουργίας με ψήφους 6-1 (μειοψήφησε μία ένορκος), καθώς θεώρησε ότι η 45χρονη όχι μόνο είχε γνώση των προθέσεων του 44χρονου εραστή της, αλλά ήταν εκείνη που τον έπεισε να εκτελέσει τον άνδρα της.

Η ποινή της ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε ξανά και στον 44χρονο συγκατηγορούμενο της, ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας.

Σημειώνεται ότι την απόφαση αυτή είχε λάβει και το πρωτόδικο δικαστήριο, επιβάλλοντας στην 45χρονη την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο κρίθηκε ένοχη για συνέργεια και έτσι «έσπασε» τα ισόβια, με μία ποινή κάθειρξης 15 ετών. Όμως η απόφαση αυτή αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο, η χήρα κάθισε εκ νέου στο εδώλιο και απόψε κρίθηκε ξανά ένοχη για ηθική αυτουργία.