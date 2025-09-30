ΚΡΗΤΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης : Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι και στον αγώνα των γονιών των θυμάτων για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι θύματος του εγκλήματος των Τεμπών, μη βρίσκοντας δικαίωση για τον τραγικό θάνατο του παιδιού του, αιτείται την εκταφή της σορού του για να διαπιστωθεί η ακρίβεια της ταυτότητας αλλά και τα αίτια θανάτου του. Σε μία κίνηση απελπισίας και απόγνωσης απέναντι στη κρατική αναλγησία, βρίσκεται σε απεργία πείνας από την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου μπροστά στη Βουλή στη πλατεία Συντάγματος.

Το αυτονόητο δικαίωμα στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι και κάθε συγγενή που έχασε τον οικείο του με τραγικό τρόπο, είναι κατανοητό, βαθιά ανθρώπινο αλλά ταυτόχρονα είναι και μία κραυγή για δικαιοσύνη σε μία υπόθεση που συστηματικά επιχειρείται να συγκαλυφθεί και να ξεχαστεί. Στο πλευρό του απλοί πολίτες όπως ο Δημήτρης Οικονομόπουλος και η Αναστασία Τσαλαμίδα οι οποίοι κάνουν επίσης απεργία πείνας.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου συμμετέχοντας στο τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση του στο Πάνο Ρούτσι.
Με απόλυτο σεβασμό στον αγώνα των οικογενειών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών απαιτούμε:
• Την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος για εκταφή.
• Τη συνέχιση και ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας χωρίς παρεμβάσεις και καθυστερήσεις, με στόχο την πλήρη διερεύνηση.
• Την απόδοση όλων των ευθυνών, όπου κι αν αυτές εντοπίζονται.
Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική συνοχή χωρίς αλήθεια και δικαιοσύνη. Η συνδικαλιστική ευθύνη είναι και κοινωνική και ηθική. Ο Σύλλογος μας στέκεται αλληλέγγυος στο δίκαιο αγώνα του Πάνου Ρούτσι και όλων των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών.

