Δεμένα τα πλοία σε όλη τη χώρα – 24ωρη απεργία ναυτικών λόγω εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Ακινητοποιημένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της χώρας λόγω 24ωρης απεργίας της ΠΝΟ, με αίτημα τον απεγκλωβισμό ναυτικών από τη Μέση Ανατολή. Η απεργία αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων και διαρκεί έως τα μεσάνυχτα.

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) για όλες τις κατηγορίες πλοίων. Αφορμή αποτελούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το αίτημα για τον άμεσο απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 απόψε, καλύπτοντας πανελλαδικά όλα τα πλοία και τα λιμάνια της χώρας.

Η διοίκηση της ΠΝΟ χαρακτηρίζει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη». Όπως επισημαίνει, εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή, χωρίς σαφή εικόνα για το πότε θα μπορέσουν να αποχωρήσουν με ασφάλεια.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ως προκλητική την ενέργεια εταιρείας που, σύμφωνα με σχετική επιστολή που έχει αποστείλει, φέρεται να ετοίμαζε – σε συνεννόηση με την κυβέρνηση – την αποστολή πλοίου σε περιοχή όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις. Η ΠΝΟ σημειώνει ότι ξεκαθάρισε στον εκπρόσωπο της συγκεκριμένης εταιρείας, ο οποίος επισκέφθηκε τα γραφεία της, πως «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται ο άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών, η κήρυξη της ευρύτερης ζώνης ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων και η λήψη μέριμνας από το αρμόδιο υπουργείο για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους.

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών, ενισχύοντας το μήνυμα ενότητας του ναυτεργατικού κινήματος.

Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Ναυτιλίας

Για σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 15:00, ναυτεργατικά σωματεία έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Κύριο αίτημα αποτελεί η διασφάλιση της ζωής και ο άμεσος επαναπατρισμός των ναυτεργατών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ανησυχία για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Τα ναυτεργατικά σωματεία κάνουν λόγο για ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες ναυσιπλοΐας, εγκλωβισμένα πλοία ελληνικών συμφερόντων και αυξημένο κίνδυνο για τα πληρώματα.