Μέγαρα: Προσήχθη 23χρονος Ιρακινός μετά από καταγγελία ότι βιντεοσκοπούσε έξω από στρατιωτική βάση

Σε προσαγωγή ενός 23χρονου υπηκόου ψπροχώρησαν οι αρχές στα Μέγαρα, έπειτα από καταγγελία πολίτη που ανέφερε ότι ο νεαρός βιντεοσκοπούσε στον χώρο έξω από τη στρατιωτική βάση στην Πάχη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολίτης επικοινώνησε με το «100», ενημερώνοντας ότι εντόπισε τον άνδρα να καταγράφει εικόνες στην περιοχή κοντά στη βάση. Αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό του και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγάρων, όπου και εξετάστηκε για το περιστατικό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 23χρονος φέρεται να είναι εκπαιδευόμενος πιλότος σε ιδιωτική σχολή. Στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκε οπτικό υλικό που απεικονίζει μικρά πολιτικά αεροσκάφη, ενώ φέρεται να υπάρχει και καταγραφή από στρατιωτικό ελικόπτερο την ώρα που πετούσε. Οι αρχές προχωρούν σε διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων, εξετάζοντας τις συνθήκες του περιστατικού και το περιεχόμενο του υλικού που βρέθηκε στη συσκευή του. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει προκύψει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος του 23χρονου.