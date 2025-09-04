ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ 2025: Έρχονται μέτρα για τη στήριξη και την ενίσχυση των συνταξιούχων – Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

Βέβαιη θεωρείται η μόνιμη ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων τον Νοέμβριο με το ποσό των 250 ευρώ.

Παρεμβάσεις ελάφρυνσης των συνταξιούχων δρομολογεί η κυβέρνηση έχοντας στο τραπέζι τη μείωση της προσωπικής διαφοράς ακόμα και την πιθανή κατάργησή της. Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ, ενώ βέβαιη θεωρείται η μόνιμη ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων τον Νοέμβριο με το ποσό των 250 ευρώ.

Από το εύρος των αναμενόμενων παρεμβάσεων στην προσωπική διαφορά που διατηρούν χιλιάδες συνταξιούχοι, θα κριθεί πόσοι θα βάλουν τελικά στην τσέπη ολόκληρη την αύξηση η οποία θα δοθεί στις συντάξεις από τις αρχές του 2026.

Με το πλέον ευνοϊκό σενάριο, δηλαδή πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και ενσωμάτωση του ποσού στην ανταποδοτική σύνταξη, περισσότεροι από 600 χιλιάδες συνταξιούχοι θα έχουν από τον ερχόμενο Ιανουάριο πραγματικές αυξήσεις.

Κυβερνητικά στελέχη κρατούν πάντως κλειστά τα χαρτιά τους εν αναμονή των εξαγγελιών από τον Πρωθυπουργό, ενώ επισημαίνουν ότι το επίδομα προσωπικής διαφοράς που καταβάλλεται καλύπτει μέρος των απωλειών.

«13,9% τα τελευταία 3 χρόνια η αύξηση συντάξεων, στο 2,4% κλείδωσε πέρυσι να δούμε φέτος, κάνουμε παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά, στόχος είναι να καλύψουμε τρύπες είτε φορολογικές είτε σε άλλους τομείς», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης.

Ως εναλλακτική έχει τεθεί στο τραπέζι η κατάργηση αρχικά, τμήματος της προσωπικής διαφοράς ενδεχομένως του 50% σε πρώτο χρόνο με ωφελούμενους περίπου 400 χιλιάδες συνταξιούχους.

Δεν αποκλείονται πρόσθετες παρεμβάσεις στην εισφορά αλληλεγγύης αν και ήδη οι κλίμακες αναπροσαρμόζονται ετησίως, ακολουθώντας το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, ενώ με διάταξη στο εργασιακό νομοσχέδιο παγώνει η εισφορά για εργαζόμενους συνταξιούχους με προσαύξηση σύνταξης.

Τον ερχόμενο Νοέμβριο θα καταβληθεί για πρώτη φορά η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ ανοικτό είναι το ενδεχόμενο διεύρυνσης των δικαιούχων

Μείωση προσωπικής διαφοράς και παρακράτησης φόρου – Αύξηση κύριων συντάξεων έως 2,5%

Η επανεξέταση του ύψους της προσωπικής διαφοράς που πρακτικά αποκλείει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους από την αύξηση της κύριας σύνταξής τους είναι το ένα από τα μέτρα που δρομολογούνται από την κυβέρνηση. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον σχεδιασμό νέας φορολογικής κλίμακας, η οποία θα φέρει μειωμένη παρακράτηση φόρου για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για τους συνταξιούχους.

Το πλαίσιο συμπληρώνεται με τις ονομαστικές αυξήσεις. Το τελικό ποσοστό θα κλειδώσει στο τέλος Σεπτεμβρίου όταν πλέον θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την πορεία του ρυθμού ανάπτυξης φέτος, αλλά και του πληθωρισμού.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι αυξήσεις θα κινηθούν στην περιοχή του 2,5%. Οι συνταξιούχοι είναι περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 25% του πληθυσμού της χώρας.

Το ζητούμενο από αυτά τα μέτρα είναι το πραγματικό τους εισόδημα, το καθαρό δηλαδή εισόδημα, να μεταβληθεί με ρυθμό μεγαλύτερο του πληθωρισμού, ο οποίος για του χρόνου εκτιμάται ότι θα κινηθεί λίγο κάτω από το 2,4%.

 

Πηγή: ertnews.gr

Μονή Σινά: Ξεκινά διαδικασίες για τη διαδοχή...

0
Η κίνησή του παρακάμπτει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων που τον...

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν...

0
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι – Ποια τα...

