ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν – Ποιοι αποκλείονται

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι – Ποια τα εισοδηματικά κριτήρια.

Με τη νέα ρύθμιση του νόμου 5217/2025, θεσπίζεται ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Ποιοι δικαιούνται

Το επίδομα καταβάλλεται σε συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (έως 14.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για άγαμους και 26.000 ευρώ για έγγαμους, ακίνητη περιουσία έως 200.000 ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα).

Δικαιούχοι είναι επίσης οι συνταξιούχοι αναπηρίας, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες με παροχές του ΟΠΕΚΑ, τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές, καθώς και οι ανάδοχοι γονείς παιδιών ενταγμένων σε ειδικά αναπηρικά προγράμματα. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

Ποιοι αποκλείονται

Δεν θα λάβουν το επίδομα όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 ετών, όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά», οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς και όσοι βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης σύνταξης. Επιπλέον, αποκλείονται μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ, επιδόματος τέκνων και χήρες ή γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού ή τροποποίησης των κριτηρίων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι στο μέλλον.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μονή Σινά: Ξεκινά διαδικασίες για τη διαδοχή...

0
Η κίνησή του παρακάμπτει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων που τον...

ΔΕΘ 2025: Έρχονται μέτρα για τη στήριξη...

0
Βέβαιη θεωρείται η μόνιμη ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων τον Νοέμβριο...

Μονή Σινά: Ξεκινά διαδικασίες για τη διαδοχή...

0
Η κίνησή του παρακάμπτει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων που τον...

ΔΕΘ 2025: Έρχονται μέτρα για τη στήριξη...

0
Βέβαιη θεωρείται η μόνιμη ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων τον Νοέμβριο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΔΕΘ 2025: Έρχονται μέτρα για τη στήριξη και την ενίσχυση των συνταξιούχων – Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός
Επόμενο άρθρο
Μονή Σινά: Ξεκινά διαδικασίες για τη διαδοχή του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Το Σταυροδρόμι»: Η μουσικοθεατρική παράσταση του Μάνου Παπαδάκη ανεβαίνει στο Ηράκλειο

ΠΚ team ΠΚ team -
Το έργο θα ανέβει την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στις...

Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι....

Μονή Σινά: Ξεκινά διαδικασίες για τη διαδοχή του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κίνησή του παρακάμπτει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων που τον...

Ουκρανία: Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή»

ΠΚ team ΠΚ team -
Στη Ρωσία ή μήπως στο εσωτερικό τους; Πού έχουν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST