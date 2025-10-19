Δεύτερο εντός έδρας «στραβοπάτημα» για τον Άγιο Νικόλαο Europlan – Ήττα από τον Ηρόδοτο με 62-80

Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του ο Άγιος Νικόλαος Europlan, γνωρίζοντας την ήττα με 62-80 από την πολύπειρη ομάδα του Ηροδότου, το απόγευμα του Σαββάτου (18/10) στο Κλειστό Γυμναστήριο της πόλης. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο «σπίτι» για την αντρική ομάδα, η οποία δείχνει να αναζητεί ακόμα τα πατήματά της στο παρκέ.

Οι φιλοξενούμενοι από το Ηράκλειο μπήκαν πιο αποφασισμένοι στο παρκέ και πήραν από νωρίς τα ηνία του σκορ, χτίζοντας σταθερά μια διαφορά που διατήρησαν και κράτησαν ως το φινάλε.

Η ομάδα του κόουτς Μανόλη Καρλαύτη έδειξε σημάδια ασυνεννοησίας και αδυναμίας να βρει ρυθμό, κάτι φυσιολογικό για ένα σύνολο που ακόμη «χτίζεται». Οι παίκτες πάλεψαν, αλλά η έλλειψη χημείας και η απουσία εναλλακτικών λύσεων σε κρίσιμα σημεία δεν τους επέτρεψαν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.

Ο κόουτς Καρλαύτης, παρά την ήττα, τόνισε πως η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προσαρμογής και ότι τέτοια παιχνίδια προσφέρουν χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος.

Το μπασκετικό κοινό του Αγίου Νικολάου έδωσε δυναμικό «παρών» και στήριξε την ομάδα μέχρι τέλους, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την αγάπη και τη συμπάθεια του στον σύλλογο. Η διοίκηση και οι παίκτες ευχαρίστησαν θερμά τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους υποσχόμενοι να επιστρέψουν σύντομα στις νίκες.