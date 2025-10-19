ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Δεύτερο εντός έδρας «στραβοπάτημα» για τον Άγιο Νικόλαο Europlan – Ήττα από τον Ηρόδοτο με 62-80

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του ο Άγιος Νικόλαος Europlan, γνωρίζοντας την ήττα με 62-80 από την πολύπειρη ομάδα του Ηροδότου, το απόγευμα του Σαββάτου (18/10) στο Κλειστό Γυμναστήριο της πόλης. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο «σπίτι» για την αντρική ομάδα, η οποία δείχνει να αναζητεί ακόμα τα πατήματά της στο παρκέ.

Οι φιλοξενούμενοι από το Ηράκλειο μπήκαν πιο αποφασισμένοι στο παρκέ και πήραν από νωρίς τα ηνία του σκορ, χτίζοντας σταθερά μια διαφορά που διατήρησαν και κράτησαν ως το φινάλε.

Η ομάδα του κόουτς Μανόλη Καρλαύτη έδειξε σημάδια ασυνεννοησίας και αδυναμίας να βρει ρυθμό, κάτι φυσιολογικό για ένα σύνολο που ακόμη «χτίζεται». Οι παίκτες πάλεψαν, αλλά η έλλειψη χημείας και η απουσία εναλλακτικών λύσεων σε κρίσιμα σημεία δεν τους επέτρεψαν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.

Ο κόουτς Καρλαύτης, παρά την ήττα, τόνισε πως η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προσαρμογής και ότι τέτοια παιχνίδια προσφέρουν χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος.

Το μπασκετικό κοινό του Αγίου Νικολάου έδωσε δυναμικό «παρών» και στήριξε την ομάδα μέχρι τέλους, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την αγάπη και τη συμπάθεια του στον σύλλογο. Η διοίκηση και οι παίκτες ευχαρίστησαν θερμά τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους υποσχόμενοι να επιστρέψουν σύντομα στις νίκες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αεροπορικές πτήσεις: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η...

0
Αυξάνονται οι θέσεις που προσφέρουν οι αεροπορικές για πτήσεις...

Φρίκη στο Ηράκλειο: 55χρονη καταγγέλλει χρόνια σαδιστικής...

0
Σοκαριστικές λεπτομέρειες για καψίματα, ασφυξία και ξυλοδαρμούς δόθηκαν από...

Αεροπορικές πτήσεις: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η...

0
Αυξάνονται οι θέσεις που προσφέρουν οι αεροπορικές για πτήσεις...

Φρίκη στο Ηράκλειο: 55χρονη καταγγέλλει χρόνια σαδιστικής...

0
Σοκαριστικές λεπτομέρειες για καψίματα, ασφυξία και ξυλοδαρμούς δόθηκαν από...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Αγίου Νικολάου:Σταθερή βούληση της Δημοτικής Αρχής να αναζωογονήσει το Βρουχά και την Πλάκα και όλες τις Δημοτικές Κοινότητες
Επόμενο άρθρο
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων:Αποτελέσματα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Νέα σύνδεση διατροφής – κατάθλιψης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ένα αμινοξύ από το έντερο «μιλάει» στον εγκέφαλο. Ισπανοί ερευνητές...

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι επιλέξιμες δαπάνες. Ένα νέο, απλουστευμένο και ταχύτερο πρόγραμμα ενεργειακής...

Αεροπορικές πτήσεις: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Αυξάνονται οι θέσεις που προσφέρουν οι αεροπορικές για πτήσεις...

Φρίκη στο Ηράκλειο: 55χρονη καταγγέλλει χρόνια σαδιστικής κακοποίησης από τον σύζυγό της!

ΠΚ team ΠΚ team -
Σοκαριστικές λεπτομέρειες για καψίματα, ασφυξία και ξυλοδαρμούς δόθηκαν από...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST