Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων:Αποτελέσματα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 κατά την οποία οι συνέταιροι της Τράπεζας κλήθηκαν να εκλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού.

Τα αποτελέσματα της εκλογής έχουν ως εξής:

Σύνολο ψήφων: 2.439.320
Έγκυρα: 2.432.186
Άκυρα: 7.134
Λευκά: 754

Υποψήφια Εκτελεστικά Μέλη Πλήρους Απασχόλησης

Εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι δύο πρώτοι κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι.
Ψήφοι
1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 808.574
2. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 629.113

Αναπληρωματικά Μέλη:
ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΕΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

Λοιπά Υποψήφια Μέλη

Εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι έντεκα πρώτοι κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι.
Ψήφοι
1. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2.094.795
2. ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ 652.681
3. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 610.201
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 500.255
5. ΣΠΕΡΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 484.001
6. ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 467.525
7. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 465.397
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 462.498
9. ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 430.612
10. ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 376.930
11. ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 341.476

Αναπληρωματικά Μέλη:
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025.

Αεροπορικές πτήσεις: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η...

Αυξάνονται οι θέσεις που προσφέρουν οι αεροπορικές για πτήσεις...

Φρίκη στο Ηράκλειο: 55χρονη καταγγέλλει χρόνια σαδιστικής...

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για καψίματα, ασφυξία και ξυλοδαρμούς δόθηκαν από...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Νέα σύνδεση διατροφής – κατάθλιψης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ένα αμινοξύ από το έντερο «μιλάει» στον εγκέφαλο. Ισπανοί ερευνητές...

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι επιλέξιμες δαπάνες. Ένα νέο, απλουστευμένο και ταχύτερο πρόγραμμα ενεργειακής...

Αεροπορικές πτήσεις: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Αυξάνονται οι θέσεις που προσφέρουν οι αεροπορικές για πτήσεις...

Φρίκη στο Ηράκλειο: 55χρονη καταγγέλλει χρόνια σαδιστικής κακοποίησης από τον σύζυγό της!

ΠΚ team ΠΚ team -
Σοκαριστικές λεπτομέρειες για καψίματα, ασφυξία και ξυλοδαρμούς δόθηκαν από...

