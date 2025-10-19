Φρίκη στο Ηράκλειο: 55χρονη καταγγέλλει χρόνια σαδιστικής κακοποίησης από τον σύζυγό της!

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για καψίματα, ασφυξία και ξυλοδαρμούς δόθηκαν από το θύμα, που δηλώνει πως φοβάται για τη ζωή της. Μια υπόθεση έμφυλης βίας και χρόνιας κακοποίησης που συγκλονίζει το Ηράκλειο ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας, όταν μια 55χρονη γυναίκα μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις» του MEGA για τα όσα, όπως καταγγέλλει, υπέστη επί χρόνια από τον 45χρονο πρώην σύντροφό της — ο οποίος πλέον κρατείται. Η ίδια δηλώνει ότι συνεχίζει να φοβάται για τη ζωή της και ζητά προστασία στην περίπτωση που ο άνδρας αφεθεί ελεύθερος. Στην εξομολόγησή της, η γυναίκα περιέγραψε με λεπτομέρεια έναν κύκλο βίας που ξεκίνησε μετά από κάποια χρόνια συμβίωσης, όταν —όπως λέει— ο σύντροφός της άρχισε να επιδεικνύει βίαιες και σαδιστικές συμπεριφορές. Ανέφερε περιστατικά ασφυξίας, πολύωρων χτυπημάτων, κάψιμο με σίδερο και τσιγάρο, ρίψεις από σκάλες και άλλες πρακτικές που, σύμφωνα με την ίδια, έθεταν συχνά σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή της. Η 55χρονη υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος όχι μόνο την τραυμάτιζε, αλλά και κατέγραφε με το κινητό του τα βασανιστήρια — βίντεο στα οποία, όπως είπε, φέρεται να την έχει απαθανατίσει σε λιπόθυμη κατάσταση ή ενώ υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Κατά την ίδια μαρτυρία, τα βιντεοληπτικά αρχεία περιλαμβάνουν και άλλες γυναίκες. Η ίδια περιέγραψε ακόμη ότι ο δράστης αποκτούσε σεξουαλική διέγερση από τον πόνο που της προξενούσε. Τα ίχνη της βίας, σύμφωνα με τη γυναίκα, είναι ορατά και στο σώμα της: αιματώματα, πληγές στο στήθος που δεν επουλώνονται εύκολα λόγω διαβήτη, εγκαύματα και μώλωπες. «Τα ρούχα μου με πονάνε, δεν μπορώ να βάλω σουτιέν», είπε, προσθέτοντας ότι συχνά τρόμαζε για τη ζωή της και ότι κάποια στιγμή κατάφερε να καλέσει την Αστυνομία. Ο 45χρονος, κατά την απολογία του, αρνείται τις κατηγορίες. Σε υπόμνημά του υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί περί βίας είναι «προϊόντα φαντασίας» και ότι η πρώην σύντροφός του τον κατασκεύασε για να τον ενοχοποιήσει — ισχυρισμοί που, κατά την ανακρίτρια, δεν αποδείχθηκαν ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα να διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση. Επιπλέον, ο ίδιος αναφέρει ότι η γυναίκα τον μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμηση και ισχυρίζεται ότι εκείνος φρόντιζε και φρόντιζε την παθούσα. Η γυναίκα, που δηλώνει πλέον σε απόγνωση, περιέγραψε το ιστορικό χειρισμών που, όπως λέει, της στερούσαν την αυτονομία: έλεγχο λογαριασμών, τηλεφώνου και άλλων προσωπικών στοιχείων. Φοβάται ότι, αν ο κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος, θα αποτελέσει ξανά απειλή: «Αν τον αφήσουν ελεύθερο, πού θα κρυφτώ; Δεν κοιμάμαι, είμαι καταθλιπτική», είπε. Έχει ήδη ξεκινήσει αγωγή και ζήτησε προστασία.