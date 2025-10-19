Αεροπορικές πτήσεις: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν στην Κρήτη

Αυξάνονται οι θέσεις που προσφέρουν οι αεροπορικές για πτήσεις προς ελληνικούς προορισμούς.
Μέχρι τον Νοέμβριο επεκτείνεται φέτος η σεζόν σε κάποιους προορισμούς στη χώρα μας όπως προκύπτει από αεροπορικές πτήσεις, και κρατήσεις σε ξενοδοχεία.
Η επέκτασης της σεζόν φαίνεται να κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά καθώς όπως έχει γράψει ο ot.gr, ο φετινός Οκτώβριος αναδεικνύεται ως ο καλύτερος όλων των εποχών για τα ελληνικά resorts.
Όλο και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες προγραμματίζουν πτήσεις όλο και περισσότερο «μέσα» στο Νοέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το 2025 είναι η συνέχεια μιας τάσης που καταγράφηκε ήδη από το 2024 έτος κατά το οποίο σύμφωνα με την European Travel Commission (ETC), η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση πτήσεων το 4ο τρίμηνο, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.
Ανάλογη εικόνα δείχνουν και τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τον Οκτώβριο 2025, του Air Data Tracker του ΙΝΣΕΤΕ, που δείχνουν αύξηση 5,5% των διεθνών αεροπορικών θέσεων προς την Ελλάδα, σε σχέση με πέρυσι.
Η τάση αυτή συνοδεύεται από πρωτοβουλίες tour operators, αεροπορικών εταιρειών και ξενοδοχειακών ομίλων να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου. Κεντρική αιχμή αποτελούν η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως και η Κέρκυρα.
Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο tour operator της Ευρώπης, την TUI, η Κρήτη, η Ρόδος και η Κως περιλαμβάνονται στη λίστα με τους δέκα πιο περιζήτητους προορισμούς των Γερμανών για το φετινό φθινόπωρο.
Με στόχο να ανταποκριθεί στη ζήτηση, η TUI δρομολόγησε 64 επιπλέον πτήσεις με την TUI Fly, προσφέροντας συνολικά 12.500 επιπλέον αεροπορικές θέσεις για τη φθινοπωρινή περίοδο του 2025.
Ως εκ τούτου, ο tour operator παρατείνει την περίοδο στην Κρήτη μέχρι τις 23 Νοεμβρίου, προσφέροντας 5.000 επιπλέον θέσεις, ενώ αντίστοιχος είναι και ο προγραμματισμός για τη Ρόδο και την Κω.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο βρετανικός όμιλος Jet2.com, ο οποίος παρατείνει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου το πρόγραμμά του σε αρκετούς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, με αιχμή την Κρήτη.
Η Jet2.com εκτελεί δρομολόγια για Κέρκυρα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ενώ προς και από Ηράκλειο διατηρεί πτήσεις έως τις 8 Νοεμβρίου.
Οι άλλες αεροπορικές
Η EasyJet προσφέρει για την Κέρκυρα πτήσεις από Λονδίνο Gatwick έως 18 Νοεμβρίου, από Άμστερνταμ έως 15 Νοεμβρίου, ενώ από Εδιμβούργο έως 19 Οκτωβρίου.
Για τη Ρόδο (RHO), οι πτήσεις από Λονδίνο διαρκούν έως τις 15 Νοεμβρίου.
Η EasyJet διατηρεί επίσης πτήσεις από βρετανικά αεροδρόμια προς Κρήτη και Κω μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ενισχύοντας τη ροή από τις βασικές της αγορές.
Η γερμανική Lufthansa εξυπηρετεί απευθείας το δρομολόγιο Μόναχο – Καλαμάτα μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ενισχύοντας τη σύνδεση της Πελοποννήσου με τη Γερμανία.
Η παρουσία της Lufthansa στο αεροδρόμιο Καλαμάτας (KLX) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση αφίξεων εκτός αιχμής.
Η θυγατρική της, Eurowings, πραγματοποιεί τις τελευταίες πτήσεις από τη Γερμανία προς Ρόδο μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, ενώ από Βερολίνο προς Κέρκυρα το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 2 Νοεμβρίου.
Το ζητούμενο είναι να αυξηθεί η τουριστική κίνηση στους ακραίους μήνες, κάτι που ήδη συμβαίνει σε σημαντικό βαθμό
Η Edelweiss Air (Ελβετία) ανακοίνωσε ότι για το πρόγραμμα του 2025 θα πετά «από τον Ιούνιο έως το τέλος Νοεμβρίου» προς Ρόδο και Κω, κατατάσσοντάς τες στους πλέον ανθεκτικούς φθινοπωρινούς προορισμούς.
Η εταιρεία, θυγατρική της Swiss, στηρίζει ενεργά την ιδέα του «late summer season» για τη νότια Ευρώπη.
Η Edelweiss Air διατηρεί πτήσεις στη Κω, έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ άλλες εταιρείες, όπως η Austrian Airlines και η Condor, έχουν προγραμματισμό μέχρι την 1η Νοεμβρίου.
Η Lufthansa συνεχίζει τη σύνδεση της Καλαμάτας με το Μόναχο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ενώ η Aegean ενισχύει την εσωτερική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Η Costa Navarino λειτουργεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας το πρότυπο του «ήπιου φθινοπωρινού τουρισμού» στην Πελοπόννησο.
Τέλος, όσον αφορά την Κέρκυρα, η EasyJet κρατά ενεργές πτήσεις από Λονδίνο Gatwick έως τις 18 Νοεμβρίου, ενώ η Eurowings ολοκληρώνει τις πτήσεις από Βερολίνο στις 2 Νοεμβρίου και από Άμστερνταμ στις 15 Νοεμβρίου.
Η Aegean Airlines
Η Aegean Airlines διατηρεί διεθνή δρομολόγια προς Ηράκλειο και Ρόδο μέχρι τον Νοέμβριο, ενώ επέκτεινε την απευθείας πτήση Αθήνα – Μόναχο έως τις 7 Δεκεμβρίου.
Στο εσωτερικό, ενισχύει τη σύνδεση Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις για τη χειμερινή περίοδο.
Επίσης, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο, προσφέρει ι δύο νέα δρομολόγια που θα συνδέουν την Ελλάδα με την Αίγυπτο.
Η σημασία της συνδεσιμότητας
Η επέκταση της σεζόν δεν αφορά πρωτίστως τα ξενοδοχεία, αλλά κυρίως τη συνδεσιμότητα.
Όσο υπάρχουν πτήσεις, υπάρχει και τουρισμός.
Η εποχικότητα μπορεί να μην έχει εξαλειφθεί – ούτε πρόκειται να εξαλειφθεί πλήρως – ωστόσο το ζητούμενο είναι να αυξηθεί η τουριστική κίνηση στους ακραίους μήνες, κάτι που ήδη συμβαίνει σε σημαντικό βαθμό, με την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, να δηλώνει πρόσφατα πως το υπουργείο εργάζεται προς την κατεύθυνση της πολυπόθητης επέκτασης της σεζόν.
Η φετινή χρονιά δείχνει ότι η Ελλάδα έχει τη δυναμική να καταστεί προορισμός Οκτωβρίου–Νοεμβρίου, προσφέροντας πιο ήπιο τουρισμό, καλύτερη διασπορά εσόδων και βιώσιμη ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες.
Κρήτη και Ρόδος στην αιχμή
Στην αιχμή του δόρατος για την παράταση της σεζόν βρίσκονται η Κρήτη και η Ρόδος.
Σύμφωνα με παράγοντες της ξενοδοχειακής αγοράς της Μεγαλονήσου, τέσσερα με πέντε μεγάλα θέρετρα στο Ρέθυμνο θα παραμείνουν ανοικτά έως το τέλος Νοεμβρίου.
Το νησί διαθέτει την υποδομή και την κλίμακα για να στηρίξει τουρισμό όλο το φθινόπωρο. «Υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για μια ενδιάμεση σεζόν στην Κρήτη (φθινόπωρο και άνοιξη). Και αυτό φαίνεται από τα νούμερά μας καθώς υπάρχει αύξηση στις κρατήσεις τους μήνες του φθινοπώρου. Ξέρω ότι δεν είναι όλα τα ξενοδοχεία ανοιχτά τον χειμώνα, όπως ούτε και τα εστιατόρια κλπ. Χρειάζεται δουλειά και νομίζω αν η κυβέρνηση υποστηρίξει νέες πτήσεις και ο κάθε ένας από εμάς, πολιτεία, αυτοδιοίκηση, επιχειρηματίες, βάλει ένα λιθαράκι, θα επιτύχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Sebastian Ebel, μάνατζερ και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου TUI, που βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο του «TUI Socca Champions League».
Στη Ρόδο, η τουριστική σεζόν ολοκληρώνεται αργότερα από κάθε άλλη χρονιά. Η τελευταία πτήση της περιόδου θα είναι της Finnair, στις 28 Νοεμβρίου, μεταφέροντας τους τελευταίους επισκέπτες πίσω στη χώρα τους και σηματοδοτώντας το επίσημο τέλος μιας χρονιάς με εντυπωσιακές επιδόσεις.
Η παράταση της σεζόν φαίνεται πλέον να καθιερώνεται, καθώς κάθε χρόνο η «αυλαία» πέφτει ολοένα και πιο αργά, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετάβαση προς την πολυπόθητη επέκταση της τουριστικής περιόδου. Ωστόσο για να πραγματοποιηθούν σημαντικά βήματα θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Οι τοπικές αγορές στους προορισμούς θα πρέπει να παρατείνουν τη λειτουργία τους, και εκτός των ξενοδοχείων και τα αεροδρόμια θα πρέπει να υλοποιούν μία ευέλικτη πολιτική χρεώσεων στις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου προορισμός να γίνει πιο ελκυστικός.
