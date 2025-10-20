Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος στην Αθήνα

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Από την Κυριακή, 19η, έως την Τετάρτη, 22α Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα ευρίσκεται στην Αθήνα, συνοδευόμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Θεολόγο Παπαλεβυζάκη, Ηγουμενοσύμβουλο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου.

Ο Σεβασμιώτατος, κατά τις ημέρες της παραμονής του στην Αθήνα, θα προστή της Ιεράς Πανηγύρεως του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του εν Κεφαλληνία, στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γερασίμου Άνω Ιλισίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως της εν λόγω Ενορίας.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος θα μετάσχει, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως της κ. Φαλής Βογιατζάκη, Προέδρου του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας-Ίδρυμα Γουλανδρή, σε τιμητική εκδήλωση-πνευματικό μνημόσυνο για τον μακαριστό λόγιο Ρεθύμνιο Δημήτριο Αετουδάκη, που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ιδρύματος, το απόγευμα της Δευτέρας, 20ής Οκτωβρίου 2025.

Επιπλέον, ο Σεβασμιώτατος, την Τετάρτη, 22α Οκτωβρίου 2025, θα λάβει μέρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος, στο οποίο μετέχει ex officio ως Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Ο Σεβασμιώτατος θα επανακάμψει στην έδρα του, συν Θεώ, το πρωί της Πέμπτης, 23ης Οκτωβρίου 2025.