Διακεκριμένη Διάλεξη «Νικόλαος Κυλάφης 2025» στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Την 7η ετήσια Διακεκριμένη Διάλεξη «Νικόλαος Κυλάφης» θα δώσει για το 2025 o διακεκριμένος αστροφυσικός Roger Blandford, Luke Blossom Professor στο Stanford University (ΗΠΑ).

Η διάλεξη του καθηγητή Blandford, η οποία θα ακολουθήσει τη δημόσια τελετή αναγόρευσης, θα είναι ανοιχτή για το κοινό στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «New Horizons in Extreme Electrodynamics of Black Holes and Neutron Stars» και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, στις 14.00, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο «Γ. Λιάνης» του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.

Ο τιμώμενος Καθηγητής Blandford είναι παγκοσμίως καταξιωμένος για πλήθος καθοριστικών ανακαλύψεων που σχετίζονται με τις μαύρες τρύπες, τους σχετικιστικούς πίδακες (jets) που εκπορεύονται από αυτές, και την ηλεκτροδυναμική ακραίων αστρονομικών αντικειμένων.

Μεταξύ των σημαντικότερων διοικητικών του επιτευγμάτων η ηγετική συμβολή του στην ίδρυση του διεθνούς φήμης Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology, το οποίο υπηρέτησε ως ιδρυτικός Διευθυντής.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 500 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, που έχουν λάβει πάνω από 100.000 αναφορές. Έχει λάβει τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία στην Αστροφυσική, μεταξύ των οποίων τα:

• Helen B. Warner Prize for Astronomy, από την American Astronomical Society (1982)

• Dannie Heineman Prize for Astrophysics, από την American Astronomical Society (1998)

• Eddington Medal, από την Royal Astronomical Society (1999)

• Humboldt Prize, από το Alexander von Humboldt Foundation (2011)

• Gold Medal της Royal Astronomical Society (2013)

• Crafoord Prize (2016) – συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο $0,5 εκατομμυρίου

• Shaw Prize in Astronomy (2020) – συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο $1,2 εκατομμυρίου

Είναι Fellow της Royal Society, μέλος της National Academy of Sciences και της American Academy of Arts and Sciences, Fellow της Royal Astronomical Society, και Legacy Fellow της American Astronomical Society.

H Διακεκριμένη Διάλεξη «Ν. Κυλάφης» («Nick Kylafis» Distinguished Lecturership) θεσπίστηκε το 2019 από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σε αναγνώριση της εξέχουσας 35ετούς επιστημονικής και διοικητικής συνεισφοράς του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Συνεργαζόμενου Μέλους ΔΕΠ του ΙΤΕ, Νικολάου Κυλάφη.

Οι ακατάπαυστες προσπάθειές του για τη διαφύλαξη και ανάπτυξη της αριστείας στην Αστροφυσική στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έδρασαν καταλυτικά για την ίδρυση του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ, το 2018.

Στο πλαίσιο της διάλεξης, ένας διακεκριμένος θεωρητικός αστροφυσικός προσκαλείται ετησίως στο ΙΤΕ για μία σύντομη επίσκεψη.

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ φιλοδοξεί ο θεσμός της Διάλεξης «Ν.Κυλάφης» να αποτελέσει έναυσμα για τη δημιουργία μιας παράδοσης επισκέψεων διακεκριμένων αστροφυσικών, οι οποίοι θα εμπνέουν με την παρουσία τους τις νεότερες γενιές επιστημόνων που εκπαιδεύονται στο ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και θα επικοινωνούν στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα της Κρήτης τα τελευταία επιτεύγματα στον ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα της Θεωρητικής Αστροφυσικής.

Για παρακολούθηση της τελετής διαδικτυακά, ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://uoc-gr.zoom.us/j/85327652058?pwd=BHGUQCeqHG8mrTjvMZOblV0qTqseVv.1