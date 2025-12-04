Διαμαρτύρονται οι δήμαρχοι Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου και Σφακίων για τη μετάθεση του Μητροπολίτη Ειρηναίου

Τι αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους.
Την στήριξή τους στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Ειρηναίου και την λύπη τους για το γεγονός ότι ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί για αυτήν την κίνηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκφράζουν σε από κοινού δήλωσή τους οι δήμαρχοι Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης και Σφακίων Γιάννης Ζερβός.
Η δήλωσή τους αναλυτικά:
«Με αφορμή την εκλογή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Ειρηναίου σε Μητροπολίτη Μοσχονησίων, οι Δήμαρχοι Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου και Σφακίων και εκφράζουμε από κοινού την στήριξη, την βαθιά μας εκτίμηση και τον αμέριστο σεβασμό μας στο πρόσωπο Του.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ειρηναίος, του οποίου όλοι είμαστε πνευματικά παιδιά και απολαμβάνουμε τη πατρική φροντίδα και αγάπη, είναι ένας αξιότατος ιεράρχης, ο οποίος έχει επιτελέσει ένα σπουδαίο πνευματικό και κοινωνικό έργο στις περιοχές μας. Με ποιμαντική συνέπεια, ανιδιοτελή προσφορά και βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο, στάθηκε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες. Το πλούσιο και πολυσχιδές έργο που ξεπερνά τα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως μας και αποτελεί μαρτυρία της αφοσιώσεώς Του στο λειτούργημα που επιτελεί αλλά και ζωντανή παρακαταθήκη για όλους μας. Η παρουσία και η δράση Του υπήρξαν πηγή ενότητας και ευλογίας για τους Δήμους μας.
Ο Σεβασμιώτατος, με αδιάκοπη ποιμαντική μέριμνα, ακλόνητη πνευματική συνέπεια και βαθιά αγάπη προς τον άνθρωπο, έχει διακονήσει τις κοινωνίες των Δήμων μας με τρόπο υποδειγματικό. Η μέχρι σήμερα διακονία Του αποτελεί για εμάς φάρο πνευματικό και σημείο αναφοράς, το οποίο τιμούμε και ευγνωμονούμε. Για εμάς, η σχέση Εκκλησίας και τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένει σχέση αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, την οποία ο Σεβασμιώτατος έχει τιμήσει με το παράδειγμά Του.
Με σεβασμό προς την Εκκλησία και την Ιερά μας Παράδοση και χωρίς ίχνος αντιπαραθέσεως αλλά και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, οφείλουμε να εκφράσουμε την λύπη και τον προβληματισμό μας για το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η μετακίνηση αυτή αποφασίστηκε χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του ίδιου του Σεβασμιωτάτου και χωρίς να υπάρξει προηγούμενη ενημέρωσή του.
Θεωρούμε ότι τέτοιες αποφάσεις, που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και τις τοπικές κοινωνίες που διακονεί, οι οποίες Τον περιβάλλουν με αγάπη και εκτίμηση, θα έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη την προσωπική Του τοποθέτηση και να εκφράζουν σεβασμό προς το έργο Του.
Εκφράζουμε την ελπίδα ότι θα επικρατήσει πνεύμα διαλόγου, κατανόησης και δικαιοσύνης στην Τοπική μας Εκκλησία, την οποία θεωρούμε ακλόνητο βάθρο και από την οποία αντλούμε αισιοδοξία και δύναμη στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε».
