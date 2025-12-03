Οι Ευρωπαίοι επιλέγουν το Ηράκλειο για σύντομες αποδράσεις

Αυξημένες κατά 76,1% το 5μηνο Νοέμβριος – Μάρτιος – Οι διεθνείς αεροπορικές θέσεις για τον Δεκέμβριο είναι αυξημένες + 431%.
Μια θέση στους προορισμούς, που έχουν ζήτηση όλο τον χρόνο, κατακτά αργά και σταθερά η Κρήτη. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του Airdata Tracker του ΙΝΣΕΤΕ, για τις διαθέσιμες θέσεις σε διεθνείς εισερχόμενες πτήσεις την περίοδο Νοέμβριος-Μάρτιος 2025-2026.
Σύμφωνα με αυτά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει 130.433 διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις, αυξημένες +76,1%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ για τον Δεκέμβριο, οι προγραμματισμένες θέσεις εμφανίζουν άνοδο 431%.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία (16/11), πανελλαδικά οι προγραμματισμένες θέσεις ανέρχονται σε 6,3 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση κατά 649.834 θέσεις (+11,5%).
Η Γερμανία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά για την Ελλάδα τον Δεκέμβριο, με 177 χιλιάδες θέσεις, αυξημένες κατά 10,4% σε σχέση με πέρυσι.
Με 106.698 θέσεις, η Ιταλία καταγράφει άνοδο 1,2%, ενώ οι θέσεις από την Κύπρο παρουσιάζουν άνοδο 2,1%, φτάνοντας τις 102 χιλιάδες. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μία από τις βασικές αγορές για την Ελλάδα, με 101 χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις και άνοδο 3,7%.
Η αγορά του Ισραήλ καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, φτάνοντας τις 74 χιλιάδες θέσεις, αυξημένες κατά 71,8%.
Εντυπωσιακή είναι η μεταβολή στο Ηράκλειο, όπου οι προγραμματισμένες θέσεις για τον Δεκέμβριο εμφανίζουν άνοδο 431%, ένδειξη της ενισχυμένης δραστηριότητας εκτός της παραδοσιακής θερινής περιόδου.
Η Κρήτη μπαίνει δυναμικά στη χειμερινή περίοδο
Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, είπε στην «Π»:
«Η Κρήτη εισέρχεται δυναμικά στη νέα χειμερινή περίοδο, καθώς τα στοιχεία για μεγάλη αύξηση των διεθνών αεροπορικών θέσεων από Νοέμβριο 2025 έως Μάρτιο 2026, δημιουργεί ισχυρή αισιοδοξία, για την τουριστική αγορά και την τοπική οικονομία.
Το νησί, παραδοσιακά συνδεδεμένο με τον θερινό τουρισμό, φαίνεται πλέον να κατακτά αργά, αλλά σταθερά, μια θέση στους προορισμούς με ζήτηση όλο τον χρόνο. Η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας δεν αφορά μόνο την εισερχόμενη τουριστική κίνηση.
Και προς το εξωτερικό
Σημαντικό ποσοστό της αύξησης προέρχεται και από τους ντόπιους ταξιδιώτες, οι οποίοι επιλέγουν σε ολοένα μεγαλύτερους αριθμούς να ταξιδέψουν στο εξωτερικό κατά την εορταστική περίοδο.
Οι χειμερινοί προορισμοί της Ευρώπης καταγράφουν αυξημένη ζήτηση από Κρητικούς, οι οποίοι αξιοποιούν τις απευθείας πτήσεις για τις διακοπές τους».
Παράλληλα όμως, όπως τόνισε, το Ηράκλειο καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο και στο εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα.
Οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία πόλεως παρουσιάζουν σταθερή αύξηση, ενώ σημαντική άνοδο καταγράφουν και τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, που συχνά προτιμώνται από ταξιδιώτες που αναζητούν περισσότερη αυτονομία.
Χειμερινό city break
«Η τάση αυτή -σημειώνει- αντικατοπτρίζει την ενίσχυση του χειμερινού city break, με το Ηράκλειο να αποτελεί πλέον μια ελκυστική επιλογή για σύντομες αποδράσεις σε Ευρωπαίους επισκέπτες.
Με ήπιο κλίμα, φυσιολατρικές αποδράσεις, τοπική γαστρονομία, πολιτιστικά αξιοθέατα, μουσεία και αναβαθμισμένα δίκτυα πτήσεων, η πόλη κερδίζει μερίδιο από την ολοένα αυξανόμενη ευρωπαϊκή αγορά του σύντομου ταξιδιού.
Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της χειμερινής σεζόν συμβάλλει στην επιμήκυνση της λειτουργίας επιχειρήσεων, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στην τόνωση της οικονομίας πέρα από τους θερινούς μήνες».
