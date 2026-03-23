Διεξαγωγή του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών, ΕΝΕΔΙΜ 11, αρχίζει την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026, στις 16:00, στο Αμφιθέατρο Νίκου Πετρίδη, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το συνέδριο ΕΝΕΔΙΜ 11 διοργανώνεται από το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή περισσότερων από 130 ερευνητριών, ερευνητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών και φοιτητριών από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες.



Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι:

Ανάπτυξη της διδασκαλίας των μαθηματικών και κριτική σκέψη.

Το συνέδριο στοχεύει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η διδασκαλία των μαθηματικών αναπτύσσεται κατά τη διδακτική πράξη. Παράλληλα, επιδιώκει να συμβάλει στην κατανόηση της έννοιας της κριτικής σκέψης στα μαθηματικά, να αναδείξει τη σημασία της και να διερευνήσει πώς αποτυπώνεται σε στόχους, περιεχόμενο και πρακτικές.

Κεντρικές ομιλίες θα πραγματοποιήσουν η καθηγήτρια του Freie Universität Berlin, Eva Jablonka, και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Δέσποινα Πόταρη. Θα διεξαχθεί συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι, με συντονιστή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, με αντικείμενο: Διερευνητική μάθηση και μαθηματική μοντελοποίηση στα νέα προγράμματα σπουδών. Θα παρουσιαστούν περισσότερες από 80 ερευνητικές εργασίες, καινοτόμες διδακτικές προτάσεις και άλλες δραστηριότητες.