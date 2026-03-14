Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα από την εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο της Καλογρέζας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παραβρέθηκε σήμερα το πρωί στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο της Καλογρέζας. Κατά την παρουσία του εκεί έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα. Στέλνουν το μήνυμα στις σημερινές κι αυριανές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, ενάντια στον φασισμό, τον ρατσισμό και το καπιταλιστικό σύστημα που τα γεννά όλα αυτά, για μία νέα κοινωνία ευημερίας, ειρήνης, ανθρωπιάς, δικαιοσύνης, τον σοσιαλισμό”.

Σε ερώτημα δημοσιογράφου σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε:

Μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις της ισραηλινής εταιρείας που έδωσε τα λογισμικά του Predator στην κυβέρνηση, όπως είπε, σε κυβερνητικές και σε άλλες κρατικές αρχές τηρώντας μάλιστα, όπως ειπώθηκε, τον νόμο, το ευρωενωσιακό δίκαιο,

αυτό που ισχύει στην ΕΕ και την Ελλάδα, πρέπει οπωσδήποτε να ξανανοίξει το ζήτημα γι’ αυτό το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου στη λογική και με βάση το δόγμα της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”, βρέθηκαν στο στόχαστρο πολιτικοί, στρατιωτικοί, απλοί πολίτες της χώρας μας, όπως και πολιτικά κόμματα.

Να ανοίξει το θέμα, επίσης, για όλους αυτούς, για τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, οι υπουργοί της, οι υπηρεσιακοί παράγοντες και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ενέχεται σε αυτό το μεγάλο εγκληματικό σκάνδαλο. Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό. Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε μαζί με τον λαό, μαζί με το λαϊκό κίνημα, μπροστά, να διεκδικούμε και να απαιτήσουμε να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο.