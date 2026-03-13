Οι ΗΠΑ επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες και πλοία στη Μ. Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ρωσία βοηθάει το Ιράν – Πυραυλικές επιθέσεις στο Τελ Αβίβ.
ΗΠΑ: Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μ. Ανατολή
Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν την επόμενη εβδομάδα – Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν
FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
Η Παρασκευή θα είναι η μέρα που θα φέρει τις περισσότερες αμερικανικές επιθέσεις μέχρι σήμερα κατά ιρανικών στόχων, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.
O Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σε δηλώσεις του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι «τραυματισμένος» και «πιθανώς παραμορφωμένος».
Η CENTCOM των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 που κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά.
Δεν επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση για παραλαβή του ιρανικού ουρανίου, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να γίνει είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι πιστεύει πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός αλλά τραυματισμένος.
Ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν το ιρανικό καθεστώς στρατιωτικά και οικονομικά, προαναγγέλλοντας μεγάλο χτύπημα.
Τουρκία: Τρίτος ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε με στόχο τη βάση Ιντσιρλίκ
Αεροπορική επίθεση σημειώθηκε στη συνοικία Τζαβαντιέχ κοντά στην Τεχεράνη, προκαλώντας τραυματισμούς, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Nournews.
Σειρά ισχυρών εκρήξεων σε σύντομα διαστήματα συγκλόνισε σήμερα (13/3) την Τεχεράνη
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αναχαίτιση και καταστροφή συνολικά 28 drones στον εναέριο χώρο της.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένο κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη κατά υποδομών του ιρανικού καθεστώτος.
Τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο επιτράπηκε να περάσει από το Στενό του Ορμούζ μετά από άδεια των ιρανικών αρχών, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών.
Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το κέντρο του Ντουμπάι, προκαλώντας αναστάτωση και πυκνούς καπνούς που έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση
Ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε 2 άτομα στη νοτιοανατολική Λίβανο
Οι ΗΠΑ επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες και πλοία στη Μ. Ανατολή