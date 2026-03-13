Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες και πλοία στη Μ. Ανατολή

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ρωσία βοηθάει το Ιράν – Πυραυλικές επιθέσεις στο Τελ Αβίβ.

  • ΗΠΑ: Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μ. Ανατολή

  • Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν την επόμενη εβδομάδα – Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν

  • FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

  • Η Παρασκευή θα είναι η μέρα που θα φέρει τις περισσότερες αμερικανικές επιθέσεις μέχρι σήμερα κατά ιρανικών στόχων, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

  • O Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σε δηλώσεις του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι «τραυματισμένος» και «πιθανώς παραμορφωμένος».

  • Η CENTCOM των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 που κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά.

  • Δεν επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση για παραλαβή του ιρανικού ουρανίου, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να γίνει είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News.

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι πιστεύει πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός αλλά τραυματισμένος.

  • Ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν το ιρανικό καθεστώς στρατιωτικά και οικονομικά, προαναγγέλλοντας μεγάλο χτύπημα.

  • Τουρκία: Τρίτος ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε με στόχο τη βάση Ιντσιρλίκ

  • Αεροπορική επίθεση σημειώθηκε στη συνοικία Τζαβαντιέχ κοντά στην Τεχεράνη, προκαλώντας τραυματισμούς, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Nournews.

  • Σειρά ισχυρών εκρήξεων σε σύντομα διαστήματα συγκλόνισε σήμερα (13/3) την Τεχεράνη

  • Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αναχαίτιση και καταστροφή συνολικά 28 drones στον εναέριο χώρο της.

  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένο κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη κατά υποδομών του ιρανικού καθεστώτος.

  • Τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο επιτράπηκε να περάσει από το Στενό του Ορμούζ μετά από άδεια των ιρανικών αρχών, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών.

  • Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το κέντρο του Ντουμπάι, προκαλώντας αναστάτωση και πυκνούς καπνούς που έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση

  • Ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε 2 άτομα στη νοτιοανατολική Λίβανο

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες και πλοία στη Μ. Ανατολή

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΗΠΑ: «Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ»

0
Οι Αμερικανοί αμφισβητούν την ικανότητά του να ηγηθεί -...

Δήλωση Χάρη Δούκα για τη διαγραφή του...

0
Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται...
Προηγούμενο άρθρο
ΗΠΑ: «Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ»
ΠΚ team
ΠΚ team
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST