Δήλωση Μανώλη Κεφαλογιάννη για τη νέα ΚΑΠ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

– Η Ελλάδα και στη νέα ΚΑΠ (2028-2034) θα εξασφαλίσει την ίδια χρηματοδότηση με την τρέχουσα περίοδο που ξεπερνά τα 19 δις ευρώ

– Σημαντική νίκη του ΕΛΚ και της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ και τους Έλληνες και Ευρωπαίους αγρότες

– Ισχυρό σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με αφορμή την ανακοίνωση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά από τέσσερις μήνες εντατικών διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πέτυχε μια σημαντική νίκη για τους αγρότες και τις Περιφέρειες της Ευρώπης.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028–2034) και τα Εθνικά Σχέδια ενσωματώνουν τις βασικές θέσεις του ΕΛΚ και της ελληνικής κυβέρνησης.

Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας του Ε.Κ, συναντήθηκα στις Βρυξέλλες με τον Επίτροπο Γεωργίας Κρίστοφ Χάνσεν στις 15 Οκτωβρίου. Του έθεσα τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που είχαμε ως ΕΛΚ και ως χώρα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση της ΚΑΠ. Οι θέσεις μας δικαιώθηκαν, καθώς οι πόροι για τους αγρότες σε Ελλάδα και Ευρώπη επανέρχονται στο επίπεδο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για την ΚΑΠ.

Οι Έλληνες αγρότες και αλιείς μπορούν πλέον να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι προσπάθειές μας για να διασφαλιστεί μια δίκαιη, αποτελεσματική και βιώσιμη αγροτική πολιτική απέδωσαν καρπούς. Η Ελλάδα στη νέα ΚΑΠ θα εξασφαλίσει την ίδια χρηματοδότηση με την τρέχουσας προγραμματικής περίοδο. Ποσά που θα ξεπεράσουν τα 19 δις ευρώ.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια Κοινή Αγροτική Πολιτική που στηρίζει αυτούς που παράγουν, που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο και την ελληνική γη. Πρόκειται για μια καθαρή νίκη για τους αγρότες και τις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, με στόχο να εξασφαλιστεί μια πραγματικά ενιαία, δίκαιη και ανθεκτική ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική για την επόμενη δεκαετία.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028–2034) και τα Εθνικά Σχέδια ενσωματώνουν τις βασικές θέσεις του ΕΛΚ και της ελληνικής κυβέρνησης:

✅ Θέσπιση στόχου 10% υπέρ της υπαίθρου.

✅ Επαναφορά της γεωργικής πολιτικής στον πυρήνα της ΚΑΠ.

✅ Ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων.

